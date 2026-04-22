TRANSPORTE
Retrasos en seis líneas de Cercanías en Madrid por una incidencia en Atocha
Un problema de infraestructura provoca retrasos en las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías
Nuevo día de problemas en la red de Cercanías de Madrid. Los más madrugadores se han encontrado problemas en hasta seis líneas de trenes a primera hora de este miércoles por "una incidencia en la infraestructura" de la estación en Atocha, según informa Adif.
El incidente está provocando retrasos en las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, tal y como ha añadido la administradora de infraestructuras ferroviarias en redes sociales.
La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras, aunque ha apuntado que trabajan para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".
Por su parte, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor con los convoys en tiempo real, para saber cuánto queda para que llegue tu tren. Puedes consultarlo en el siguiente enlace.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería
- Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: 'Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades
- Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
- Este municipio de Madrid se prepara para una de las ferias medievales más esperadas: torneos de justas, bodas medievales y dos kilómetros de puestos de artesanía