Retrasos en seis líneas de Cercanías en Madrid por una incidencia en Atocha

Nuevo día de problemas en la red de Cercanías de Madrid. Los más madrugadores se han encontrado problemas en hasta seis líneas de trenes a primera hora de este miércoles por "una incidencia en la infraestructura" de la estación en Atocha, según informa Adif.

El incidente está provocando retrasos en las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, tal y como ha añadido la administradora de infraestructuras ferroviarias en redes sociales.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles y Adif no ha precisado el tiempo que tardará en solventar el problema que registran sus infraestructuras, aunque ha apuntado que trabajan para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

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Por su parte, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor con los convoys en tiempo real, para saber cuánto queda para que llegue tu tren. Puedes consultarlo en el siguiente enlace.