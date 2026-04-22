No, el Ayuntamiento no devolverá el dinero de las multas interpuestas en ZBE: así puedes reclamar si no estás de acuerdo

Nuevo revés judicial para el Ayuntamiento de Madrid en plena batalla por las Zonas de Bajas Emisiones. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Consistorio contra la sentencia que anuló parte de la ordenanza de movilidad, una decisión que vuelve a poner en el foco las multas impuestas en el entorno de Madrid Central y reabre la inquietud entre miles de conductores.

El alto tribunal respalda la nulidad parcial al considerar que la normativa no se apoyaba en informes suficientemente rigurosos. En concreto, señala deficiencias en la evaluación del impacto económico y ambiental de las restricciones al tráfico.

El fallo no discute la necesidad de tomar medidas contra la contaminación en la ciudad, pero sí cuestiona cómo se redactó y respaldó jurídicamente la ordenanza. Según esa interpretación, no se estudiaron de forma suficiente otras alternativas menos restrictivas ni se argumentaron con solidez algunos de los costes derivados de la medida.

Ahora, la gran pregunta que deja esta decisión es qué ocurrirá con las sanciones ya impuestas, y ahí el Ayuntamiento ha sido tajante: no devolverá el dinero de las multas vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones anuladas.

Un cartel marca la el Inicio de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) / EUROPA PRESS

¿Qué pasa ahora con las multas de Madrid Central?

Uno de los puntos clave tras la decisión del Tribunal Supremo es el posible efecto sobre las multas puestas bajo la normativa anulada. Este escenario abre la puerta a que algunos conductores puedan intentar reclamar multas, especialmente si estas se basan en los aspectos de la ordenanza que han sido invalidados. Pero esto no implica una anulación automática de todas las sanciones, cada caso se analizará de forma individual y dentro de los plazos legales establecidos.

Con la entrada en vigor de la Ley sobre Tráfico, desde el 21 de marzo de 2022 el acceso no permitido a la ZBE de Madrid se considera como una infracción grave / ARCHIVO

Así puedes reclamar

Si necesitas recurrir una multa que te han puesto por entrar indebidamente en la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, es importante actuar dentro del plazo legal. Debes presentar un escrito de alegaciones en los 20 días naturales tras la notificación en el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en el que expliques tus razones. Si las alegaciones se desestiman, tendrás que interponer un recurso de reposición por internet o presencialmente.

Si el recurso ante el Ayuntamiento de Madrid se desestima, solo te quedará la vía judicial y, si finalmente no se admite la reclamación, tendrás que pagar la multa y habrá un recargo de apremio más los intereses de demora si no cubres la deuda dentro del nuevo plazo asignado.

¿Cuándo prescribe la multa de la ZBE en Madrid?

Con la entrada en vigor de la Ley sobre Tráfico, desde el 21 de marzo de 2022 el acceso no permitido a la ZBE de Madrid se considera como una infracción grave. En este caso, la prescripción se produce a los seis meses desde la notificación. No obstante, esta queda interrumpida por cualquier actuación administrativa que se comunique al denunciado.

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El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado. Si la sanción es firme, el derecho de la Administración a exigir su pago prescribe al año, siempre que no se inicie el procedimiento de ejecución.