Pocos desayunos conservan un lugar tan reconocible en la tradición española como los churros con chocolate. Detrás de ese bocado popular, asociado tanto a la rutina de fin de semana como al placer improvisado, existe una elaboración que exige más precisión de la que aparenta. Así lo recordó el chef José Andrés durante una visita a Madrid, donde reivindicó el valor de una receta humilde: “Es solo harina, agua y sal”. Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez hay un proceso que exige práctica, precisión y buen pulso.

El cocinero español, distinguido con dos estrellas Michelin, puso el foco en la aparente contradicción que define a esta preparación: su sencillez en el papel y su complejidad en la práctica. La masa, elaborada con harina, agua y sal, parece no esconder dificultad alguna. Sin embargo, el verdadero reto comienza en el momento de trabajarla y freírla correctamente. Lograr un churro crujiente por fuera y tierno en el interior depende de una ejecución precisa, donde cada detalle cuenta.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condecora al chef José Andrés / Andrew Leyden / Zuma Press / ContactoPhoto

Durante esa demostración, José Andrés mostró que la elaboración no se limita a unir ingredientes y sumergir la masa en aceite caliente. El proceso exige controlar el gesto, la textura y el tiempo de cocción. En ese aprendizaje tiene un papel central la experiencia de los profesionales, como el maestro churrero Alfonso, curtido tras más de dos décadas frente a la sartén. Su enseñanza no se limita al resultado final, sino también a la forma de manipular la masa con seguridad para evitar salpicaduras y quemaduras, uno de los riesgos más habituales en esta preparación.

La fritura marca, de hecho, la diferencia entre un churro correcto y uno fallido. La temperatura del aceite debe mantenerse en una franja estable, entre 170 y 180 grados, para que la masa se dore sin absorber exceso de grasa ni terminar quemada. También el tiempo resulta decisivo: alrededor de un minuto puede bastar para obtener el punto adecuado. Superar ese margen compromete la textura y el sabor, dos aspectos esenciales en una receta que vive de su aparente simplicidad.

Varios churros y un cholate artesanal elaborado con leche en la Chocolatería 1902, en el centro de Madrid. / ALBA VIGARAY

Y si hay un acompañamiento inseparable de unos buenos churros, ese es el chocolate caliente. Prepararlo en casa también es más fácil de lo que muchos imaginan. Basta con calentar medio litro de leche en un cazo y, justo antes de que llegue a hervir, añadir 200 gramos de chocolate negro troceado. Cuando se haya fundido por completo, se incorpora una cucharada de maicena previamente disuelta en un poco de leche fría. Después, solo hay que remover unos minutos más, sin dejar de mover, hasta obtener una crema espesa, brillante y sedosa.

La escena final remite a una imagen familiar y persistente: el aroma del aceite recién usado, la masa dorada saliendo de la sartén y el vapor del chocolate elevándose desde la taza. En tiempos en los que la alta cocina suele asociarse a técnicas complejas y elaboraciones sofisticadas, José Andrés vuelve a dirigir la mirada hacia una receta popular que demuestra que el dominio culinario también se expresa en lo esencial.

Los churros, con su combinación de ingredientes mínimos y ejecución precisa, siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria gustativa de varias generaciones. Su vigencia no responde solo a la costumbre, sino a la capacidad de transformar una preparación elemental en una experiencia reconfortante. Quizá ahí radique su fuerza: en recordar que no hace falta una gran puesta en escena para que un desayuno resulte memorable.