La realidad detrás del Abierto de Madrid: gradas vacías para ver a Rafa Jódar

La imagen deja poco margen para la interpretación. La pista Manolo Santana presentaba amplios claros en la grada durante el debut de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open. No era una pista secundaria ni un horario residual. Era la central del torneo, en una franja con buena afluencia habitual, y con un protagonista que reunía varios de los elementos que suelen activar al público: juventud, proyección y, sobre todo, condición de local.

Jódar, madrileño y una de las irrupciones más destacadas del tenis español reciente, afrontaba uno de los partidos más simbólicos de su corta carrera: competir en el principal escenario de su ciudad. Su crecimiento en el circuito ATP en los últimos meses lo ha situado como uno de los nombres a seguir en el relevo generacional. Sin embargo, ese contexto deportivo no se trasladó a la grada. Poco parece importar que se trate de el único tenista de la generación del 2006, junto a Joao Fonseca, que haya sido capaz de ganar un título ATP

El contraste fue evidente. Mientras el torneo mantiene su estatus como una de las grandes citas del calendario, la respuesta del público en este encuentro concreto dibujó una estampa poco habitual para la central. La asistencia, lejos del lleno que se asocia a figuras consolidadas, reflejó un interés más contenido. La situación invita a una reflexión más amplia. El tenis español se encuentra en pleno proceso de transición, con una nueva generación tratando de consolidarse tanto en resultados como en impacto mediático. En ese escenario, la conexión con el público se convierte en un factor clave.

El madrileño supo vencer ante de Jong (2-6, 7-5, 6-4) y se medirá ante todo un ciclón como De Miñaur en treintaidosavos, esta vez, esperemos, ante unas gradas con mayor presencia de aficionados que den aliento a la joven perla madrileña.