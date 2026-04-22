El Prado triunfa en los 'Oscar de internet' con dos premios: suma ya seis Webby por su buen hacer en las redes sociales

Nuevo hito para el Prado. El Museo acaba de hacerse con dos Premios Webby, considerados internacionalmente los Oscar de internet. La institución liderada por Miguel Falomir ha sido distinguida con el Webby Award y el People’s Voice Award en la categoría Social - Best Overall Social Presence, un logro que refuerza su posición como referente global en comunicación cultural en el ámbito digital. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 11 de mayo en Nueva York.

Con esta doble distinción, el Prado ve reconocida una estrategia de comunicación que ha sabido convertir sus redes sociales en un espacio cotidiano de encuentro con el arte, el conocimiento y la comunidad. La candidatura premiada, presentada bajo el título The Prado Museum: Bringing Humanity to the Digital Cultural Space, pone en valor un modelo basado en la solidez de los contenidos, el diálogo constante con los usuarios y una presencia sostenida en plataformas como Instagram y TikTok. A través de ellas, la pinacoteca acerca sus colecciones y su actividad a públicos de todo el mundo con un lenguaje cercano, actual y riguroso.

El reconocimiento tiene una doble lectura. Por un lado, el premio concedido por el jurado internacional distingue la calidad profesional y la capacidad innovadora del proyecto. Por otro, el People’s Voice Award confirma el respaldo directo de la audiencia, que ha apoyado la candidatura con más de 25.000 votos. El jurado ha valorado especialmente una estrategia capaz de trasladar el rigor académico y el contexto histórico propios del Prado a formatos ágiles, accesibles y adaptados a los códigos de las redes sociales. El premio del público, por su parte, subraya la vinculación emocional que el museo ha logrado tejer con su comunidad digital, que encuentra en sus canales un espacio para aprender, compartir y conversar sobre arte y cultura.

Ambos galardones reconocen también la dimensión social de esta línea de trabajo. Esa vocación se ha materializado en acciones desarrolladas en municipios afectados por la DANA, así como en territorios como la comarca de Belchite, y en la incorporación de voces procedentes de distintos ámbitos culturales, desde creadores internacionales hasta representantes del patrimonio institucional.

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Entre los hitos recientes de esta trayectoria destaca la participación de Su Majestad el Rey Felipe VI en el directo número mil del museo en Instagram, un momento que evidenció hasta qué punto las redes del Prado se han consolidado como un espacio de referencia para el diálogo entre la institución y la ciudadanía. Con estos reconocimientos, el Prado suma ya seis premios Webby (en 2016, 2019, 2023 y 2026) y refuerza su perfil como una de las instituciones culturales más innovadoras y reconocidas del panorama digital internacional.