SUCESOS
La policía detiene a un hombre en Carabanchel que intentó huir en patinete lanzando dos kilos de cocaína
El sospechoso ignoró las órdenes de alto, arrojó dos paquetes a la calle en plena huida e intentó refugiarse en su casa antes de ser interceptado
Un hombre que circulaba a gran velocidad en patinete por las calles de Carabanchel acabó detenido el pasado 10 de abril después de una persecución policial. Durante su precipitada huida, el sospechoso lanzó dos paquetes, que resultaton ser de cocaína, y trató de entrar en un domicilio para escapar de la policía. No lo consiguió.A
El día en cuestión, los agentes estaban patrullando por el distrito aquel día cuando vieron a un individuo que circulaba de forma temeraria con un patinete eléctrico, poniendo en riesgo al resto de viandantes. Le dieron el alto, pero el hombre hizo caso omiso a las indicaciones y aceleró la marcha, lo que desencadenó una persecución por la zona.
Fue durante esa huida cuando los policías observaron cómo el sospechoso se deshacía de dos paquetes, arrojándolos a la calle, mientras apuraba sus opciones para escapar. Acto seguido intentó acceder a un domicilio, pero los agentes lograron interceptarlo antes de que pudiera ocultarse.
Una vez reducido, los policías le practicaron un cacheo y comprobaron que llevaba encima más de 1.000 euros en efectivo. Poco después recuperaron los dos paquetes lanzados durante la persecución. En su interior había cocaína. El pesaje final no dejó lugar a dudas: dos kilos de esta droga.
La cosa no terminó ahí. Tras solicitar la correspondiente autorización judicial, los agentes registraron la vivienda y dos trasteros relacionados con el sospechoso, encontrando varios útiles para la preparación y venta de esta sustancia. Por todo ello, el hombre fue detenido acusado de un delito contra la salud pública y puesto a disposición judicial.
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