Piden 11 años de cárcel por asestar múltiples puñaladas a un hombre durante una 'rave' en Aranjuez

La Fiscalía de Madrid solicita once años de prisión para un acusado de asestar múltiples puñaladas a un hombre durante una fiesta rave celebrada en la madrugada del 28 de octubre de 2023 en Aranjuez. Estaba previsto que esta mañana se celebrara el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid pero se ha suspendido por la incomparencia de la víctima.

Los hechos objeto del procedimiento se produjeron sobre las 07:00 horas cuando el acusado acudió junto a unos amigos a una concentración musical en un descampado del Paseo del Deleite. En el lugar también se encontraban A. N. y su acompañante M. M. Durante el evento se produjo una discusión entre varios asistentes, en el curso de la cual M. M. habría sido agredido por personas no identificadas.

En ese contexto, A. N. intervino en su defensa, momento en el que el acusado se aproximó por la espalda y le asestó múltiples puñaladas con una navaja, según el escrito del fiscal. La víctima sufrió lesiones graves que afectaron a la zona torácica, con afectación pulmonar y otras lesiones asociadas, por las que requirió atención médica urgente, intervención quirúrgica, hospitalización y tratamiento posterior.

El perjudicado tardó 28 días en recuperarse, con diversas fases de incapacidad temporal y secuelas estéticas leves. La intervención sanitaria rápida evitó consecuencias mortales, pese a la gravedad de las heridas. El tribunal ha considerado los hechos constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, apreciando la existencia de ánimo de acabar con la vida de la víctima. El acusado ha sido declarado autor de los hechos, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

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La Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión, junto con la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena, además de la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante 16 años. Asimismo, se interesa la sustitución de la pena de prisión por expulsión del territorio nacional una vez cumplida parte de la condena, conforme a lo previsto en el Código Penal.