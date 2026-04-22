La UE endurece las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo documento obligatorio que deben tener todos los madrileños a partir de hoy

Viajar con perro o gato por Europa ya no será tan simple para los madrileños como meter su cartilla en la maleta y salir de casa. Ahora, la Unión Europea endurece las condiciones para mover mascotas entre países y pone el foco en un documento que pasa a ser clave.

A partir del 22 de abril, el pasaporte europeo individual pasa a ser un requisito obligatorio para los dueños de los animales. Esta medida afecta a los desplazamientos sin fines comerciales dentro del territorio comunitario y llega en un momento en el que cada vez más familias se mueven con sus animales por vacaciones, cambios de residencia o visitas a otros países.

La intención de Bruselas es tener un mayor control sobre los movimientos de perros y gatos, reforzar la seguridad sanitaria y dificultar las irregularidades documentales y el tráfico ilegal de animales.

Una medida para reducir riesgos sanitarios y mejorar la trazabilidad de cada mascota

En el pasaporte debe figurar toda la información esencial de la mascota, desde el número de microchip hasta los datos del propietario, el calendario de vacunación, los tratamientos veterinarios y la validación profesional correspondiente.

Con esta herramienta, las autoridades pueden comprobar con más rapidez si el animal cumple las condiciones exigidas para cruzar fronteras dentro de la UE. El objetivo es reducir riesgos sanitarios y mejorar la trazabilidad de cada mascota en caso de incidencia.

La nueva exigencia se enmarca en la actualización del Reglamento (UE) 2016/429, con el que la Unión Europea quiere homogeneizar criterios entre Estados miembros y evitar que las diferencias entre normativas nacionales generen vacíos de control.

En el pasaporte debe figurar toda la información esencial de la mascota, desde el número de microchip hasta los datos del propietario, el calendario de vacunación, los tratamientos veterinarios y la validación profesional correspondiente / ARCHIVO

Un cambio leve para los madrileños

Para los madrileños, el cambio no supondrá una revolución para la mayoría, ya que muchos perros y gatos ya disponen de este pasaporte, normalmente expedido en la clínica veterinaria cuando se identifica al animal con microchip. Aun así, eso no significa que todo esté resuelto.

Muchos perros y gatos ya disponen de este pasaporte, normalmente expedido en la clínica veterinaria cuando se identifica al animal con microchip / AGENCIAS

Antes de viajar, los propietarios deberán revisar que su mascota cumple todos los requisitos. Entre ellos, tener la vacuna de la rabia puesta con al menos 21 días de antelación, contar con la desparasitación que exija el destino y asegurarse de que el animal tiene un mínimo de 12 semanas. Además, será necesario que un veterinario acredite que su estado de salud es adecuado para el desplazamiento.

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Multas de hasta 50.000 euros

Y es que no llevar la documentación en regla puede salir caro. Las consecuencias van desde la retención del animal en frontera hasta su cuarentena o incluso el retorno al país de origen. A eso se suman posibles sanciones económicas que, en los supuestos más graves en España, pueden alcanzar los 50.000 euros.