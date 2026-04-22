Nueva cita gastronómica en Madrid: descubre las mejores hamburguesas de España y Portugal en un recinto con foodtrucks, música y más

Si por algo se caracteriza la capital es por los cientos de eventos que acoge cada mes, con propuestas culturales, de ocio y gastronómicas para todos los públicos. Uno de los centros comerciales más concurridos de Madrid ya se prepara para convertirse en un punto de encuentro clave para los amantes de la comida y de los planes al aire libre. Y si además participan las mejores hamburguesas de cada comunidad, no te lo puedes perder.

Dónde y en qué fechas

Será en el centro comercial La Gavia donde se celebrará una nueva parada de la Gira Golden Ibérica Burger 2026, una cita gastronómica que celebra a los campeones del certamen culinario celebrado entre septiembre y noviembre en España y Portugal. En el parking exterior del centro comercial participarán 14 foodtrucks: 13 con la presencia de las hamburguesas ganadoras de cada comunidad y, para los más golosos, una propuesta dulce de postres.

Esta experiencia no se limita tan solo a la gastronomía, sino que es todo un evento que contará con una zona infantil con actividades, música en directo y sorteos para los asistentes, en un entorno pensado para todos los públicos en los que disfrutar con familia o con amigos.

Golden Iberica Burger llega a La Gavia. / Nestor Fernandez

Las mejores hamburguesas de España y Portugal

Que sean las mejores hamburguesas no es casualidad, sino que las ganadoras han superado un campeonato compuesto por dos fases celebrado entre septiembre y noviembre del año pasado. El jurado recorrió los locales participantes para seleccionar a los mejores finalistas que se enfrentaron en una cita celebrada en Alcobendas.

De allí salieron las propuestas ganadoras del certamen: el campeón absoluto, el campeón sin gluten y el campeón de Portugal, quien también estará presente en la gira. Por el momento del 23 de abril al 3 de mayo será el turno de Madrid, tras haber recorrido ya Asturias y Alcalá de Henares.

Las hamburguesas ganadoras de cada comunidad se reúnen en Madrid. / NESTOR FERNANDEZ

Cómo llegar

Para acceder al centro comercial La Gavia existen múltiples de acciones: en bici, moto o coche, eléctrico o diésel, que podrás recargar en su parking. Además, también se puede acceder en transporte público con las líneas 142 y 145 de autobús, con las líneas C2 y C7 de cercanías y con la línea 1 de metro. Así, en el distrito de Vallecas, hay una cita que no se podrán perder los aficionados a las propuestas culinarias más destacadas o quienes deseen pasar una velada para recordar en familia o amigos.