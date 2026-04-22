Un Montmartre madrileño llega este fin de semana a la capital: música en vivo, intervenciones artísticas y un menú 'ilustrado'

El fin de semana del 25 y el 26 de abril, NUGA Castellana e Ilustraweek Madrid 2026 se unen para transformar 'El Callejón' en el Paseo de la Castellana en lo que ya es descrito como 'un pequeño Montmartre contemporáneo'. Así, durante dos días, y bajo el nombre NUGA Ilustraweekend, la ilustración se convertirá en la gran protagonista de este nuevo proyecto que promete revolucionar el ocio madrileño.

Con intervenciones artísticas y música en vivo, el festival busca conectar la cultura, la gastronomía y la ciudad, ofreciendo de la mano de los restaurantes 'VRRO', 'Ditaliy' y 'Monster Shushi' una propuesta gastronómica con lo mejor de la comida castiza, japonesa e italiana bajo el título de 'Menú Ilustrado'.

'Dos Monos Rojos' abre el fin de semana con un 'Live Painting'

Desde la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, una de las escuelas de arte referentes en Madrid, llega el proyecto artístico de Ana Muñoz y Paula Gómez, conocidas como 'Dos Monos Rojos'. Destacando por sus murales capaces de aunar a los protagonistas y al entorno en el proceso creativo, estas creadoras serán las encargadas de abrir el fin de semana con un 'live painting' o 'pintura en vivo'.

'Amara Kantxa', proyecto de 'Dos Monos Rojos' en San Sebastián, Donosti (2023) / Dos Monos Rojos

Así, a lo largo de la jornada del sábado (de 11:30 a 15:000 y de 17:00 a 19:30 horas), 'Dos Monos Rojos' dará vida a un lienzo en forma de cubo, cuyas cuatro caras irán evolucionando en directo con el objetivo de transformar el espacio en un escenario artístico.

Música y retratos: en vivo y gratuitos

Será a partir del sábado por la tarde (de 18:00 a 21:00 horas) y durante el domingo por la mañana (de 12:00 a 15:00 horas), que los asistentes podrán disfrutar de las experiencias más especiales del fin de semana: música en vivo y retratos personalizados en directo, todo ello de forma gratuita.

Retrato de Carmen Martínez (Cardibuja) / Carmen Martínez

Así, de la mano de cinco ilustradoras con una amplia trayectoria: Verónica Grech, Carmen Martínez (Cardibuja), Los Retratos de Lu y Nuria Cuesta (Nisínino), los asistentes podrán elegir entre múltiples estilos de ilustración. Entre ellas, Verónica Grech, ilustradora y directora de arte con proyección internacional, ha sido la elegida para dar vida al cartel oficial de NUGA Ilustraweekend, buscando trasladar a quien lo admira al universo visual del evento.

Cartel oficial Ilustraweekend Madrid 2026 creado por Verónica Grech / Ilustraweekend

En cuanto a la banda sonora del fin de semana, Ernesto Carrera Calzada, saxofonista y pianista madrileño, será el encargado de armonizar el ambiente haciendo gala de su amplia trayectoria en géneros como el jazz, el rock, o la música latina.