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Un Montmarte madrileño llega este fin de semana a la capital: música en vivo, intervenciones artísticas y un menú 'ilustrado'

El evento, que se celebrará el 25 y 26 de abril, fusionará arte, gastronomía y música en directo para crear un espacio cultural único en la capital

Durante el evento se podrán adquirir retratos personalizados de forma gratuita

Durante el evento se podrán adquirir retratos personalizados de forma gratuita / Ilustraweekend

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

El fin de semana del 25 y el 26 de abril, NUGA Castellana e Ilustraweek Madrid 2026 se unen para transformar 'El Callejón' en el Paseo de la Castellana en lo que ya es descrito como 'un pequeño Montmartre contemporáneo'. Así, durante dos días, y bajo el nombre NUGA Ilustraweekend, la ilustración se convertirá en la gran protagonista de este nuevo proyecto que promete revolucionar el ocio madrileño.

Con intervenciones artísticas y música en vivo, el festival busca conectar la cultura, la gastronomía y la ciudad, ofreciendo de la mano de los restaurantes 'VRRO', 'Ditaliy' y 'Monster Shushi' una propuesta gastronómica con lo mejor de la comida castiza, japonesa e italiana bajo el título de 'Menú Ilustrado'.

'Dos Monos Rojos' abre el fin de semana con un 'Live Painting'

Desde la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, una de las escuelas de arte referentes en Madrid, llega el proyecto artístico de Ana Muñoz y Paula Gómez, conocidas como 'Dos Monos Rojos'. Destacando por sus murales capaces de aunar a los protagonistas y al entorno en el proceso creativo, estas creadoras serán las encargadas de abrir el fin de semana con un 'live painting' o 'pintura en vivo'.

'Amara Kantxa', proyecto de 'Dos Monos Rojos' en San Sebastián, Donosti (2023)

'Amara Kantxa', proyecto de 'Dos Monos Rojos' en San Sebastián, Donosti (2023) / Dos Monos Rojos

Así, a lo largo de la jornada del sábado (de 11:30 a 15:000 y de 17:00 a 19:30 horas), 'Dos Monos Rojos' dará vida a un lienzo en forma de cubo, cuyas cuatro caras irán evolucionando en directo con el objetivo de transformar el espacio en un escenario artístico.

Música y retratos: en vivo y gratuitos

Será a partir del sábado por la tarde (de 18:00 a 21:00 horas) y durante el domingo por la mañana (de 12:00 a 15:00 horas), que los asistentes podrán disfrutar de las experiencias más especiales del fin de semana: música en vivo y retratos personalizados en directo, todo ello de forma gratuita.

Retrato de Carmen Martínez (Cardibuja)

Retrato de Carmen Martínez (Cardibuja) / Carmen Martínez

Así, de la mano de cinco ilustradoras con una amplia trayectoria: Verónica Grech, Carmen Martínez (Cardibuja), Los Retratos de Lu y Nuria Cuesta (Nisínino), los asistentes podrán elegir entre múltiples estilos de ilustración. Entre ellas, Verónica Grech, ilustradora y directora de arte con proyección internacional, ha sido la elegida para dar vida al cartel oficial de NUGA Ilustraweekend, buscando trasladar a quien lo admira al universo visual del evento.

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Cartel oficial Ilustraweekend Madrid 2026 creado por Verónica Grech

Cartel oficial Ilustraweekend Madrid 2026 creado por Verónica Grech / Ilustraweekend

En cuanto a la banda sonora del fin de semana, Ernesto Carrera Calzada, saxofonista y pianista madrileño, será el encargado de armonizar el ambiente haciendo gala de su amplia trayectoria en géneros como el jazz, el rock, o la música latina.

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