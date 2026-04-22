TRANSPORTES
Más opciones y mejores frecuencias: este es el número de vuelos que Iberia Express ofrecerá este verano entre Madrid y Baleares
La oferta de vuelos de Iberia Express a Baleares busca optimizar las conexiones aéreas con la península y otros destinos internacionales
La aerolínea Iberia Express ofrecerá este verano un total de 258 vuelos semanales entre Madrid y Baleares, que además tendrán horarios optimizados que facilitarán las conexiones con el centenar de destinos que ofrece la compañía.
Concretamente, en el caso de Mallorca, contará con 61 vuelos semanales por sentido, lo que se traduce en nueve frecuencias diarias que unirán la isla con Madrid, según ha informado este miércoles la aerolínea a través de un comunicado.
En cuanto a Ibiza, la compañía ha programado hasta 43 vuelos semanales entre la pitiusa mayor y la capital española, lo que se traduce en 6 vuelos diarios.
Puente aéreo
La compañía está mejorando en el conjunto del archipiélago la conectividad, puesto que ofrecerá 258 vuelos semanales con la voluntad de consolidar un puente aéreo entre Baleares y Madrid.
Tanto el número de frecuencias como los horarios programados entre Baleares y Madrid facilitan las conexiones con toda la red de destinos nacionales e internacionales del grupo Iberia.
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