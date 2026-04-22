La Comunidad de Madrid reforma su Ley Forestal para potenciar la prevención y la gestión de incendios

La Comunidad de Madrid ha emprendido una reforma de su Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza que incidirá especialmente en la prevención de incendios y en la respuesta ante emergencias.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la publicación en el Portal de Transparencia de la consulta pública previa relativa al anteproyecto de ley de modificación de la norma, que se adaptará así "al marco básico estatal y a los nuevos desafíos ambientales, económicos y sociales", explica la Comunidad en una nota.

El texto actualizará el régimen sancionador de la ley y "adaptará los procedimientos en materia de prevención y extinción de incendios forestales, teniendo en cuenta la incidencia de fenómenos meteorológicos adversos de alto impacto y el incremento del riesgo asociado a ellos", según el Gobierno.

"Simplificación administrativa"

Incorporará igualmente "medidas de simplificación administrativa orientadas a facilitar las actuaciones en el medio natural, especialmente en aquellos espacios que requieran una intervención urgente". A su vez, modificará la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid "con el objetivo de promover el desarrollo de su plan de uso y gestión".

Trabajos de extinción de un incendio forestal / Efe

La Comunidad también destaca "el refuerzo de la planificación forestal mediante el desarrollo de instrumentos de gestión, como el Plan de Impulso del Sector Forestal de la Comunidad de Madrid (Madrid Forestal) y los planes de ordenación de este tipo de recursos".

En última instancia, la reforma "busca preservar el valor de los montes, poniendo de relieve su papel esencial en la fijación de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero", dice el Gobierno madrileño.

Hasta 100.000 euros por proyecto para costes

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy invertir un millón de euros en la convocatoria de los 'Innobonos' del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (Imidra) correspondiente a 2026, unas ayudas destinadas a financiar proyectos de I+D+i orientados al fortalecimiento del sector agroalimentario y forestal.

Según recuerda en una nota el Ejecutivo autonómico, cada proyecto beneficiario podrá recibir hasta 100.000 euros para cubrir costes de personal, asistencias y servicios externos, material inventariable y fungible, los derivados del informe de auditoría, así como los gastos generales, entre otros.

Este programa se puso en marcha en 2022 y, desde entonces, la Comunidad ha financiado 42 iniciativas con un montante total superior a 3,5 millones de euros.

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Habrá un plazo de dos meses para solicitar las ayudas desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).