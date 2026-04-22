Madrid prevé crecer por encima de España en 2026 y reivindica su papel como "locomotora" económica

La capital afronta 2026 con previsiones económicas favorables. El Ayuntamiento calcula que la ciudad cerrará el año con un crecimiento del PIB del 2,4 %, por encima de la media nacional, pese a estar en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y las consecuencias de la guerra de Irán. Estas cifras según el Consistorio, evidencian el papel de Madrid como gran motor económico del país

Así lo ha reivindicado la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, durante la presentación este martes del último informe socioeconómico de la ciudad. Acompañada de la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo y el concejal de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, la portavoz municipal ha hecho balance de la evolución reciente de la ciudad y de las principales previsiones para lo que resta de año.

De acuerdo con las mismas, la economía madrileña crecerá un 2,4 % en 2026, mientras que en el conjunto de la Comunidad de Madrid el avance será del 2,7 %. En ambos casos, los datos se sitúan por encima del 2,2 % previsto para el conjunto de España en este mismo periodo. De cara al 2027, el crecimiento se moderará ligeramente, con una estimación del 2,2%, tanto en la capital como en la región, frente al 2,1% nacional.

Para Sanz, estas cifras consolidan a Madrid como la “locomotora de España” y como una de las economías más relevantes de la Unión Europea, basada tanto sectores tradicionales como en actividades más innovadoras. En la misma línea, Hidalgo, ha destacado la fortaleza mostada por la ciudad en los últimos años a pesar del escenario internacional de “gran incertidumbre”, marcado por los conflictos geopolíticos y las tensiones en las cadenas de suministro.

Más vecinos y más empleo

El informe municipal también abarca la evolución demográfica de la capital. Así, a 1 de enero de 2025, Madrid contaba con 3.527.924 personas empadronadas, lo que supone 67.400 habitantes más que un año antes. Del total de la población, el 80% tiene nacionalidad española y el 20% es de origen extranjero.

En paralelo al crecimiento de población, el Ayuntamiento destaca también el comportamiento del empleo. En marzo de este año, la afiliación creció un 2,8% interanual en la capital y un 2,9% en la Comunidad de Madrid, por encima del 2,5 % registrado en el conjunto del país. En cuanto al paro, la tasa en la ciudad se situó al cierre de 2025 en el 6,6%, según el docmento, 3,3 puntos por debajo de la media española.

Turismo e inversión

Otro de los indicadores que el Ayuntamiento ha querido subrayar es el turismo. Según sus datos, Madrid recibió en 2025 un total de 11,2 millones de visitantes y sumó 23,8 millones de pernoctaciones, un 3% más que en 2024.

Durante la presentación, Sanz también ha destacado el peso de Madrid como foco de atracción para la inversión extranjera y la innovación. En la ciudad hay actualmente 1.613 empresas tecnológicas activas, entre ellas 819 startups y 626 pequeñas y medianas empresas del sector.

La vicealcaldesa ha admitido, no obstante, que la ciudad sigue arrastrando diferencias entre distritos, una situación que ha enmarcado en la realidad habitual de las grandes capitales con mayor nivel de actividad económica. “Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de los distritos”, ha asegurado.

Como cierre del acto, el Ayuntamiento ha presentado además el nuevo Observatorio Económico de la Ciudad de Madrid, una web pensada para que ciudadanos y agentes económicos puedan consultar de forma más sencilla la evolución de la capital.