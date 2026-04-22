De Madrid a Harvard: la Complutense ofrecerá 82 cursos de verano con nuevas sedes en España y el extranjero

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) celebrará del 29 de junio al 24 de julio la 39 edición de sus Cursos de Verano, con 82 propuestas y como principal novedad su primera actividad académica fuera de España, con cursos en Bruselas y en el Real Colegio Complutense en Harvard.

La programación, presentada este miércoles en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, mantendrá su sede principal en San Lorenzo de El Escorial y seguirá ampliando su presencia territorial dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

Entre las novedades a nivel nacional figura la incorporación de la Universidad de La Laguna (Tenerife) como nueva sede, dentro de una estrategia de expansión que suma también otras ya habituales como Zaragoza o Astorga.

Hasta Bruselas y Harvard

La internacionalización del programa se materializará este año con dos iniciativas fuera de España: un curso en Bruselas, en el entorno de las instituciones europeas, centrado en temas de ciencia y políticas públicas, y otra actividad en el Real Colegio Complutense en Harvard, donde se desarrollará un programa académico en colaboración con investigadores internacionales.

Imagen de archivo de la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. EFE/ Ana Bornay / ANA BORNAY

La directora del programa, Natalia Abuín, ha señalado que este año se han recibido 135 propuestas académicas, de las que se han seleccionado 82 cursos organizados en torno a grandes áreas como Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Humanidades y que "refuerzan el carácter transversal de los cursos".

Los contenidos abordan cuestiones como la inteligencia artificial, la salud mental, la resistencia a los antibióticos, la sostenibilidad o los cambios geopolíticos, con un enfoque transversal que busca conectar disciplinas ante problemas complejos.

Dinamarca, país invitado

El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha destacado el carácter abierto de los cursos, que ha definido como "el escaparate" de la universidad y un espacio de encuentro entre conocimiento y sociedad.

Dinamarca es el país invitado de esta edición y su embajador en España, Michael Braad, ha avanzado que la participación incluirá actividades sobre el modelo de bienestar, la sostenibilidad y un ciclo de cine documental.

Braad ha destacado "el honor de participar en esta colaboración con la Universidad Complutense" y la ha calificado como un espacio de cooperación académica.

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Durante el acto se ha presentado también el cartel oficial, obra del artista Eladio de Mora (dEmo Artist), que "plantea una reflexión sobre cómo aprendemos hoy" y la atención en la era digital.Los Cursos de Verano de la Complutense, en marcha desde 1988, reunieron en su última edición a más de 3.300 participantes.