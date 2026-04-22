Madrid se abre a aceptar el Plan Estatal de Vivienda pese a las críticas: "Somos un Gobierno responsable y serio"

Pese a las abiertas críticas vertidas contra el Plan Estatal de Vivienda, la Comunidad de Madrid se ha mostrado hoy abierta a aceptarlo. Así lo ha manifestado este mediodía el consejero Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo. "En ningún momento hemos dicho que no lo vayamos a asumir", ha trasladado. "Somos un Gobierno responsable y serio" ha señalado para reclamar al Ejecutivo central que sea un plan solvente. El plan supone una inversión en Madrid de 1.113 millones de los que la Comunidad tendría que asumir el 40%.

Ayer el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ya adelantó las críticas al Plan Estatal de Vivienda con los argumentos de que llegaba tarde, se había aprobado sin contar con las comunidades autónomas y resultaba "inviable" al exigir un esfuerzo inversor por parte de las comunidades autónomas que en algunos casos significaba multiplicar por seis las cantidades destinadas.

Además, reprochaba que la aportación de recursos estatales se condicionase a aplicar la Ley de Vivienda o al establecimiento del carácter permanente de las viviendas de protección oficial, algo que consideraba anticonstitucional. "O haces lo que el Gobierno quiere o no hay dinero", enfatizaba.

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"Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la Ley de Vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas", deslizaba, por su parte la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.