Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española"

En 'España inteligible: Razón histórica de las Españas', en 1985, Julián Marías ya defendía una de sus tesis más controversiales: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española". Una afirmación que pese a no ser aceptada universalmente por todos los historiadores, ya lideró de manera acertada la definición de lo que hoy conocemos como Edad Moderna.

Estudiar el pasado para mirar de forma atenta al futuro

Nacido en Valladolid en 1914, Julián Marías creció en el seno de una familia acomodada. Su padre, del mismo nombre, era un alto empleado de la banca, y a él dice deberle su minucioso conocimiento y familiaridad con la España del siglo XIX y sus personajes. También su hermano Adolfo, con quien haría el compromiso de "no mentir nunca", dejó una profunda huella en el filósofo que tuvo que asistir a su muerte siendo apenas un muchacho.

Julián Marías (Valladolid, 1914 - Madrid, 2005), en 1935 / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Tras descubrir el pensamiento de José Ortega y Gasset en 1928, Julián Marías comenzará a publicar el suyo propio, manteniendo una estrecha amistad con Xavier Zurbiri, quien dirigirá su tesis doctoral. Siempre interesado por el porvenir de la sociedad española, sus estudios del pasado impulsarán su atenta mirada hacia el presente y el futuro. Así, su defensa de la libertad y la democracia se une a un gran aprecio por la historia española.

Julián Marias a finales de los años 50 / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

De esta forma, frente a una historiografía europea centrada en otros países, para Marías, España, como primera nación moderna, ha sido especialmente influyente en la configuración de este "estilo" de la Edad Moderna, no solo en lo político o imperial, sino en formas de vida, mentalidad y proyección cultural.

La 'Escuela de Madrid'

Partiendo del pensamiento de Ortega, y junto a filósofos como María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo, Jose Luis Araguran o el propio Xavier Zurbiri, Julián Marías formó parte de la denominada como 'Escuela de Madrid'. Considerados discípulos del madrileño, este grupo de pensadores marcarían la renovación de la filosofía española del siglo XX, llevando las reflexiones de Ortega más allá de las fronteras españolas, haciéndolas resonar en diferentes lugares del mundo.