Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en MadridMuebles de segunda manoTren Madrid-MálagaKarol G conciertosPremios WebbyJulián MaríasOrtega y GassetGetafe
instagramlinkedin

FILOSOFÍA

Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española"

El filósofo, discípulo de José Ortega y Gasset, ya argumentaba en 1985 sobre la identidad española y europea

Julián Marías trabajando en su domicilio

Julián Marías trabajando en su domicilio / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

En 'España inteligible: Razón histórica de las Españas', en 1985, Julián Marías ya defendía una de sus tesis más controversiales: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española". Una afirmación que pese a no ser aceptada universalmente por todos los historiadores, ya lideró de manera acertada la definición de lo que hoy conocemos como Edad Moderna.

Estudiar el pasado para mirar de forma atenta al futuro

Nacido en Valladolid en 1914, Julián Marías creció en el seno de una familia acomodada. Su padre, del mismo nombre, era un alto empleado de la banca, y a él dice deberle su minucioso conocimiento y familiaridad con la España del siglo XIX y sus personajes. También su hermano Adolfo, con quien haría el compromiso de "no mentir nunca", dejó una profunda huella en el filósofo que tuvo que asistir a su muerte siendo apenas un muchacho.

Julián Marías (Valladolid, 1914 - Madrid, 2005), en 1935

Julián Marías (Valladolid, 1914 - Madrid, 2005), en 1935 / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Tras descubrir el pensamiento de José Ortega y Gasset en 1928, Julián Marías comenzará a publicar el suyo propio, manteniendo una estrecha amistad con Xavier Zurbiri, quien dirigirá su tesis doctoral. Siempre interesado por el porvenir de la sociedad española, sus estudios del pasado impulsarán su atenta mirada hacia el presente y el futuro. Así, su defensa de la libertad y la democracia se une a un gran aprecio por la historia española.

Julián Marias a finales de los años 50

Julián Marias a finales de los años 50 / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

De esta forma, frente a una historiografía europea centrada en otros países, para Marías, España, como primera nación moderna, ha sido especialmente influyente en la configuración de este "estilo" de la Edad Moderna, no solo en lo político o imperial, sino en formas de vida, mentalidad y proyección cultural.

Noticias relacionadas y más

La 'Escuela de Madrid'

Partiendo del pensamiento de Ortega, y junto a filósofos como María Zambrano, José Gaos, Pedro Laín Entralgo, Jose Luis Araguran o el propio Xavier Zurbiri, Julián Marías formó parte de la denominada como 'Escuela de Madrid'. Considerados discípulos del madrileño, este grupo de pensadores marcarían la renovación de la filosofía española del siglo XX, llevando las reflexiones de Ortega más allá de las fronteras españolas, haciéndolas resonar en diferentes lugares del mundo.

Julián Marías en una excursión con Ortega y Gasset, Zubiri y Zambrano.

Julián Marías en una excursión con Ortega y Gasset, Zubiri y Zambrano. / Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
  2. La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
  3. Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
  4. De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
  5. Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: 'Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades
  6. Retrasos en seis líneas de Cercanías en Madrid por una incidencia en Atocha
  7. De esqueleto inacabado a futuro 'escaparate' de Madrid: el Centro Acuático Olímpico será el 'mejor y mayor complejo' deportivo y cultural de 'cualquier capital de Europa
  8. Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros

Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado

Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado

El 'Tren de Lectura' llega al trayecto de alta velocidad Madrid-Barcelona: el 23 de abril cada viajero recibirá un libro de regalo

El 'Tren de Lectura' llega al trayecto de alta velocidad Madrid-Barcelona: el 23 de abril cada viajero recibirá un libro de regalo

Ideas sencillas (y baratas) para poner la casa en “modo primavera”

Ideas sencillas (y baratas) para poner la casa en “modo primavera”

Alberto García-Alix, Estela de Castro y Joan Vendrell encabezan Fujikina, el Festival Europeo de Fotografía que pisa Madrid por primera vez

Alberto García-Alix, Estela de Castro y Joan Vendrell encabezan Fujikina, el Festival Europeo de Fotografía que pisa Madrid por primera vez

Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española"

Julián Marías, filósofo de la 'Escuela de Madrid', ya adelantaba: "El estilo de la Edad Moderna es en muy alta proporción una creación española"

Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre

Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre

¿Por qué Toledo se ha quedado fuera de la Capital Europea de la Cultura 2031? La explicación del jurado

¿Por qué Toledo se ha quedado fuera de la Capital Europea de la Cultura 2031? La explicación del jurado

La policía detiene a un hombre en Carabanchel que intentó huir en patinete lanzando dos kilos de cocaína

La policía detiene a un hombre en Carabanchel que intentó huir en patinete lanzando dos kilos de cocaína