Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en MadridMuebles de segunda manoMultas zonas de bajas emisionesPremios WebbyTren de LecturaJulián MaríasOrtega y GassetGetafe
instagramlinkedin

ATROPELLO

Herida grave una mujer atropellada en un paso de peatones en el distrito de Salamanca

El SAMUR-PC atendió a la víctima y la Policía Municipal de Madrid realizó el atestado para facilitar el traslado sanitario

Atropello a una mujer de 80 años

Atropello a una mujer de 80 años / x/ Emergencias Madrid

EFE

Una mujer de 80 años ha resultado herida grave tras ser atropellada este miércoles en un paso de peatones en el distrito de Salamanca, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:30 horas de este miércoles, en la confluencia entre las calles Martínez Izquierdo y Cartagena, en un paso de peatones regulado por un semáforo.

El SAMUR-PC ha atendido a la mujer, que ha presentado un traumatismo craneoencefálico moderado, y la ha trasladado al hospital como paciente potencialmente grave. La Policía Municipal de Madrid ha realizado el atestado y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL