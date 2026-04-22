Herida grave una mujer atropellada en un paso de peatones en el distrito de Salamanca

Una mujer de 80 años ha resultado herida grave tras ser atropellada este miércoles en un paso de peatones en el distrito de Salamanca, según ha informado el servicio de Emergencias de Madrid. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:30 horas de este miércoles, en la confluencia entre las calles Martínez Izquierdo y Cartagena, en un paso de peatones regulado por un semáforo.

El SAMUR-PC ha atendido a la mujer, que ha presentado un traumatismo craneoencefálico moderado, y la ha trasladado al hospital como paciente potencialmente grave. La Policía Municipal de Madrid ha realizado el atestado y ha acompañado al convoy sanitario para facilitar el traslado.