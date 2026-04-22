El aviso de la DGT a los conductores madrileños sobre la baliza V-16: esta es su fecha de caducidad

Para muchos conductores de Madrid, la baliza V-16 sigue siendo uno de esos cambios que todo el mundo ha oído mencionar, pero que no siempre se tiene del todo claro. Qué modelo sirve, dónde debe ir guardada, cuánto dura o si realmente envía datos son preguntas que se repiten entre quienes usan el coche a diario en la capital.

Y es que tener claros estos datos en una región donde miles de personas enlazan cada día desplazamientos por autovías, circunvalaciones y trayectos interurbanos puede marcar la diferencia en una avería.

Un cambio que afecta al día a día de los conductores madrileños

La baliza V-16 ha cambiado la forma de señalizar una incidencia en carretera. Este dispositivo busca que el conductor pueda advertir del peligro sin tener que salir del coche y exponerse al tráfico, algo especialmente delicado en vías rápidas o con poca visibilidad.

La baliza V-16 ha cambiado la forma de señalizar una incidencia en carretera / ARCHIVO

No, la baliza V-16 no puede ir en cualquier lado

Uno de los errores más comunes entre conductores madrileños es pensar que basta con comprar la V-16 y dejarla en cualquier parte. La clave es llevarla siempre a mano dentro del coche para poder utilizarla de inmediato si surge una incidencia. Lo importante no es solo tenerla, sino poder alcanzarla en segundos cuando realmente haga falta.

La baliza V-16 no dura para siempre: esta es su fecha de caducidad

Hay otro punto que suele pasar desapercibido y que, sin embargo, es clave: la baliza no dura para siempre. Tiene fecha de caducidad, así que no basta con meterla en la guantera y esperar que dure años intacta. Antes de comprarla debes revisar bien qué modelo se adquiere, qué condiciones cumple y cuánto tiempo garantiza su uso.

Más allá del debate técnico, lo importante para los conductores madrileños es saber que, si el coche se queda tirado en una vía rápida, tendrán a mano un sistema fácil de usar y preparado para señalizar la avería sin perder tiempo. Por eso, cada vez más ciudadanos están revisando el periodo de validez de la baliza que acaban de comprar.

Sin olvidar la V-19

Hay otra 'V' igual de imprescindible y de la que no se habla tanto: se trata de la V-19 y la Guardia Civil te puede multar también por no tener este elemento. Estas siglas corresponden a la denominación técnica del distintivo adhesivo obligatorio en España que confirma que el vehículo ha superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Circular con la ITV caducada supone una multa de 200 euros / HAKON

Y es que ojo con los plazos de la ITV: tanto llevarla caducada como haber recibido un dictamen negativo tras la inspección supone una multa considerable. Por tanto, para evitar sanciones se recomienda estar atento a los plazos de cumplimiento.

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Es sencillo: cuando los conductores pasan la ITV se les entrega una pegatina de color llamativo que deben colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hacen, pueden enfrentarse a una multa de 80 a 100 euros, una sanción que puede ascender incluso hasta los 200 euros en caso de no tener la ITV.