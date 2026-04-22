Decorar tu casa con el mobiliario que un hotel no quiere ya es una realidad en Madrid: "Son toneladas de muebles que buscan una segunda vida"

Comprar muebles de hoteles de lujo a precios que parten de los 20 euros ya es posible, al menos en Madrid. “Se trata de una iniciativa que colabora con diferentes alojamientos, la mayoría en la capital. Está pensada para los madrileños, para la gente local”, cuenta Carlos Fluixà, fundador de ECO-ONE, la empresa detrás de The Hotel Drops, la propuesta que pretende dar una segunda vida al mobiliario de lujo.

“Aunque la venta es a través de internet, la recogida siempre se realiza de forma presencial. O bien en el hotel o en uno de nuestros almacenes. Cada mes iremos lanzando nuevos productos, las mejores piezas de mobiliario retirado”, añade. El primer lanzamiento tendrá lugar los días 23, 24, 25 y 26 de abril, y contará con una pequeña selección de muebles de varios hoteles de lujo entre los que se encuentra el histórico Hotel Miguel Ángel de Madrid. Solo quienes se hayan inscrito en su propia página web podrán acceder a las piezas.

“Llevamos cinco años ayudando a estas empresas a implementar acciones de sostenibilidad. Vimos hoteles que tiraban muchísimas mesas, armarios, camas y sillas a la basura entre una reforma y otra. Y, aunque inicialmente comenzamos conectando a hoteles con otros hoteles para que sus piezas pudieran servir en otros espacios, el año pasado abrimos las ventas a particulares”, relata.

El primer lanzamiento online tendrá lugar los días 23, 24, 25 y 26 de abril. / CEDIDA

ECO-ONE ya fue la impulsora del mercadillo de mobiliario del hotel ME Reina Victoria de Madrid, al que asistieron más de 2.000 personas y donde se salvaron más de 43 toneladas de enseres. Esta nueva iniciativa será periódica y con piezas limitadas, en formato de lanzamientos sorpresa.

Mobiliario intacto

“En vez de replicar esos mercadillos tan grandes, preferimos hacer drops de manera rutinaria para que el madrileño pueda optar a estos muebles de alto valor a un precio muy reducido. Suelen ser hoteles que cambian la marca o hacen obras constantemente. En su día, el Hotel Rosewood Villamagna vendió todo su mobiliario a otros alojamientos de la capital”, recuerda.

Se trata de la segunda iniciativa de este estilo que lidera Fluixà y tiene claro que no hay un perfil concreto de clientes. “Sabemos que están interesados desde parejas jóvenes que acaban de alquilar un piso o comprar su primera casa y quieren decorarlo, hasta personas mayores con poder adquisitivo que ven en estos muebles una oportunidad de contar una historia en su propio hogar. Además de ser de diseño, tiene prestigio que hayan estado en ciertos hoteles”, añade.

ECO-ONE ya fue la impulsora del mercadillo de mobiliario del hotel ME Reina Victoria de Madrid. / CEDIDA

Junto a su socia Zdenka Lara, interiorista de hoteles, ayudan a empresas del sector a implementar soluciones reales de sostenibilidad. “Son piezas que van desde los 20 euros y las más caras tampoco tienen precios altísimos. De hecho, los descuentos llegan al 70% con respecto a la cifra original. Sí, es mobiliario de segunda mano, pero está intacto. El Hotel Miguel Ángel es sólo uno de todos los que están participado”, suma.

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“Trabajamos con muebles y artículos con historia a un precio accesible y, además, apoyando la sostenibilidad y la reducción de residuos. Por su parte, los hoteles participantes encuentran una salida más económica al stock que ya no van a utilizar y que antiguamente se convertía en residuos. Esto no es un mercado de producción en masa”, concluyen desde la compañía.