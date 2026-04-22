RESTRICCIONES AL TRÁFICO
Cibeles no devolverá las multas por las zonas de bajas emisiones por no ser retroactiva la anulación
El Ayuntamiento sostiene que la anulación de judicial no tiene efectos retroactivos, por lo que no reembolsará las sanciones impuestas
Este lunes el Tribunal Supremo confirmó sin vuelta de hoja la anulación de la anterior ordenanza municipal de movilidad al inadmitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital. Sin posibilidad de nueva apelación, este fallo revalida la sentencia de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que tumbaba las zonas de bajas emisiones (ZBE) por considerar que el reglamento del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no había tenido en suficiente consideración el posible impacto económico para los ciudadanos de las restricciones al tráfico.
Aquel pronunciamiento judicial se produjo a instancias de Vox, que desde entonces viene reclamando al Consistorio que devuelva el dinero cobrado en multas por circular por estas zonas, la última vez ayer mismo por la tarde. En declaraciones a los medios tras conocerse la postura del Supremo, el todavía portavoz del grupo municipal, Javier Ortega Smith, anunció que va a llevar al Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción de urgencia para exigir a Almeida "la devolución de todas las multas".
Intenciones de Vox al margen, este retorno no tendrá lugar. El Ayuntamiento no reembolsará las sanciones de las ZBE anuladas, ya que, según la jurisprudencia, estas decisiones no tienen efectos retroactivos, "más allá de los recursos que se puedan presentar", tal y como ha apuntado este martes la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras la presentación del último informe socioeconómico de la capital.
La razón del Supremo para inadmitir el recurso del Consistorio se sustenta en que el hecho de que una sentencia anule parte de una ordenanza, como hacía la del TSJM, no basta para que el caso llegue automáticamente a casación, sino que debe justificarse de forma concreta la necesidad de intervención del Alto Tribunal.
En este asunto, los magistrados consideran que el fallo del Superior ya había hecho un análisis detallado y suficiente del informe de impacto económico y del resto de la documentación, y que el recurso del Ayuntamiento no planteaba una cuestión jurídica nueva, sino tan solo su desacuerdo con aquella valoración.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: 'Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades
- Retrasos en seis líneas de Cercanías en Madrid por una incidencia en Atocha
- De esqueleto inacabado a futuro 'escaparate' de Madrid: el Centro Acuático Olímpico será el 'mejor y mayor complejo' deportivo y cultural de 'cualquier capital de Europa
- Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros