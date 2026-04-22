Cibeles no devolverá las multas por las zonas de bajas emisiones por no ser retroactiva la anulación

Este lunes el Tribunal Supremo confirmó sin vuelta de hoja la anulación de la anterior ordenanza municipal de movilidad al inadmitir el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital. Sin posibilidad de nueva apelación, este fallo revalida la sentencia de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que tumbaba las zonas de bajas emisiones (ZBE) por considerar que el reglamento del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no había tenido en suficiente consideración el posible impacto económico para los ciudadanos de las restricciones al tráfico.

Aquel pronunciamiento judicial se produjo a instancias de Vox, que desde entonces viene reclamando al Consistorio que devuelva el dinero cobrado en multas por circular por estas zonas, la última vez ayer mismo por la tarde. En declaraciones a los medios tras conocerse la postura del Supremo, el todavía portavoz del grupo municipal, Javier Ortega Smith, anunció que va a llevar al Pleno de Cibeles de la próxima semana una moción de urgencia para exigir a Almeida "la devolución de todas las multas".

Intenciones de Vox al margen, este retorno no tendrá lugar. El Ayuntamiento no reembolsará las sanciones de las ZBE anuladas, ya que, según la jurisprudencia, estas decisiones no tienen efectos retroactivos, "más allá de los recursos que se puedan presentar", tal y como ha apuntado este martes la vicealcaldesa, Inma Sanz, tras la presentación del último informe socioeconómico de la capital.

La razón del Supremo para inadmitir el recurso del Consistorio se sustenta en que el hecho de que una sentencia anule parte de una ordenanza, como hacía la del TSJM, no basta para que el caso llegue automáticamente a casación, sino que debe justificarse de forma concreta la necesidad de intervención del Alto Tribunal.

En este asunto, los magistrados consideran que el fallo del Superior ya había hecho un análisis detallado y suficiente del informe de impacto económico y del resto de la documentación, y que el recurso del Ayuntamiento no planteaba una cuestión jurídica nueva, sino tan solo su desacuerdo con aquella valoración.