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TRANSPORTE
Los problemas en Atocha, en directo: retrasos en varias líneas de Cercanías y Media Distancia
Las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías se han visto afectadas desde primera hora de la mañana
Una avería en la infraestructura de entrada a Atocha ha provocado retrasos este miércoles en gran parte de la flota de Cercanías en Madrid. La incidencia también ocasiona demoras en algunos trenes de Media Distancia.
Siga en directo todo lo que ocurra con el caos ferroviario:
Solucionada la avería: los trenes comienzan a recuperar su frecuencia habitual
La avería en la infraestructura en la estación de Atocha ya está subsanada, según ha explicado Cercanías Madrid. Así, los trenes irán recuperando de forma progresiva sus frecuencias de paso y recorridos habituales, aunque es posible que acumulen cierto retraso en sus trayectos.
¿Dónde está mi tren? Compruébalo en el siguiente mapa interactivo
Por su parte, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor con los convoys en tiempo real, para saber cuánto queda para que llegue tu tren. Puedes consultarlo en el siguiente enlace.
Modificación de recorridos
Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos. Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.
Más de la mitad de las líneas sufren retrasos
El incidente está provocando retrasos en más de la mitad de las líneas de Cercanías Madrid. En concreto, afecta a la C2, C3, C4, C7, C8 y C10.
Caos matinal en Cercanías Madrid por una incidencia en Atocha
Los más madrugadores este miércoles se han encontrado problemas en hasta seis líneas de trenes a primera hora por "una incidencia en la infraestructura" de la estación en Atocha, según informa Adif.
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