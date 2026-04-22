Los problemas en Atocha, en directo: retrasos en varias líneas de Cercanías y Media Distancia

Una avería en la infraestructura de entrada a Atocha ha provocado retrasos este miércoles en gran parte de la flota de Cercanías en Madrid. La incidencia también ocasiona demoras en algunos trenes de Media Distancia.

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Solucionada la avería: los trenes comienzan a recuperar su frecuencia habitual La avería en la infraestructura en la estación de Atocha ya está subsanada, según ha explicado Cercanías Madrid. Así, los trenes irán recuperando de forma progresiva sus frecuencias de paso y recorridos habituales, aunque es posible que acumulen cierto retraso en sus trayectos.

¿Dónde está mi tren? Compruébalo en el siguiente mapa interactivo Por su parte, Renfe pone a disposición de los usuarios un visor con los convoys en tiempo real, para saber cuánto queda para que llegue tu tren. Puedes consultarlo en el siguiente enlace.

Modificación de recorridos Debido a esta incidencia varias líneas han modificado sus recorridos. Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 están circulando desviados por O'Donnell.

Más de la mitad de las líneas sufren retrasos El incidente está provocando retrasos en más de la mitad de las líneas de Cercanías Madrid. En concreto, afecta a la C2, C3, C4, C7, C8 y C10.