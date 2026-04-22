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Los problemas en Atocha, en directo: retrasos en varias líneas de Cercanías y Media Distancia

Las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 de Cercanías se han visto afectadas desde primera hora de la mañana

Pasajeros en la estación de Atocha de Madrid en una imagen de archivo.

Pasajeros en la estación de Atocha de Madrid en una imagen de archivo. / EFE/ Sergio Pérez

Javier Niño González

Madrid

Una avería en la infraestructura de entrada a Atocha ha provocado retrasos este miércoles en gran parte de la flota de Cercanías en Madrid. La incidencia también ocasiona demoras en algunos trenes de Media Distancia.

Siga en directo todo lo que ocurra con el caos ferroviario:

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