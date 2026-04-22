SUPERMERCADOS
Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
Entre los productos incluidos figuran las botellas de plástico de hasta tres litros destinadas a agua, zumos, refrescos, bebidas energéticas y también algunas bebidas alcohólicas
Comprar una botella de agua, un refresco o una lata ya no será exactamente igual a partir de noviembre de 2026. España pondrá en marcha un nuevo modelo para determinados envases de un solo uso que añadirá un pequeño depósito al precio de compra y permitirá recuperarlo al devolver el recipiente vacío.
La medida afectará de lleno a los hábitos de consumo en supermercados y grandes superficies, incluyendo grandes ciudades como Madrid, y supondrá una de las mayores transformaciones del sistema de reciclaje en décadas.
El objetivo: mejorar las tasas de reciclaje
El cambio responde a la aplicación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), previsto en la legislación estatal sobre residuos y envases. Su objetivo es aumentar la recogida separada y mejorar las tasas de reciclaje, especialmente en bebidas envasadas.
La base legal está en el Real Decreto 1055/2022, que fija nuevas reglas para la gestión de residuos. Esta norma contempla que, si no se alcanzan los porcentajes de recogida selectiva marcados, deberá implantarse un sistema de depósito obligatorio para ciertos envases de un solo uso.
¿Cuáles son los productos afectados por la medida?
Entre los productos incluidos figuran las botellas de plástico de hasta tres litros destinadas a agua, zumos, refrescos, bebidas energéticas y también algunas bebidas alcohólicas. A ello se suman las latas y determinados briks de bebidas.
Ahora, el funcionamiento será sencillo para el consumidor. En el momento de pagar, el ticket mostrará por separado un importe añadido por cada envase. La previsión es que esa cantidad ronde, al menos, los 10 céntimos por unidad.
Ese dinero podrá recuperarse cuando el envase se entregue en los puntos habilitados para ello. La devolución podrá hacerse en supermercados, máquinas automáticas o espacios específicos preparados para recoger estos recipientes.
La meta de la normativa europea es alcanzar el 90% de recogida en 2029
La implantación de este modelo llega en un momento en el que España sigue lejos de los objetivos exigidos por Europa. En 2023, la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso se situó alrededor del 42%, una cifra muy inferior al umbral del 70% fijado. Además, la normativa europea sobre envases eleva aún más la presión: la meta pasa por alcanzar el 90% de recogida en 2029.
Las estimaciones apuntan a que harán falta entre 20.000 y 25.000 máquinas de retorno repartidas por supermercados e hipermercados, además de sistemas manuales para comercios de menor tamaño. En los establecimientos pequeños, sobre todo en áreas rurales, la adaptación se plantea de forma más flexible y progresiva.
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