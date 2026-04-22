La calle de Madrid en la vivió (y murió) Miguel de Cervantes tal día como hoy hace 410 años: "Fernando VII propuso comprar la finca pero el propietario no cedió"

En pleno barrio de las Letras de Madrid, entre la calle del Prado y la calle de Atocha, la calle del León formó parte del Madrid de los Austrias y, ya en el Siglo de Oro, estuvo vinculada al ambiente teatral y literario de la zona por su proximidad a los corrales de comedias y por la presencia de escritores entre sus vecinos. Entre ellos, Miguel de Cervantes.

Durante su etapa madrileña, distintas fuentes sitúan al autor de Don Quijote en dos casas de la calle del León. La primera, a la altura del número 8, casi sobre la plazuela del Mentidero. De allí se habría mudado —no se sabe si huyendo de los caseros— a otra vivienda que sus biógrafos sitúan en el número 20, esquina con la calle de Francos. Aquella casa fue demolida en 1833 por su propietario, don Luis Franco, debido al estado ruinoso en que se encontraba, para levantar en su lugar un edificio de nueva planta.

El 23 de abril de ese mismo año, mientras se procedía al derribo de la casa de la calle del León, Ramón de Mesonero Romanos escribió en el único periódico literario de la época un articulillo en memoria del escritor en el que se hacía eco de la desaparición del inmueble. Aquel texto llamó la atención del rey Fernando VII, que propuso suspender las obras para que el Estado comprara la finca. Pero ya era demasiado tarde: el propietario no cedió en modo alguno y el derribo siguió adelante.

En la nueva construcción, la entrada al edificio pasó a situarse en la calle de Francos y en la fachada se colocó un relieve con el busto de Cervantes y una inscripción que rememoraba su estancia y su muerte en aquel lugar. Además, en honor al autor de 'Don Quijote', la calle de Francos pasó a llamarse calle de Cervantes.

En esa inscripción puede leerse: “Aquí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo ingenio admira el mundo. Falleció en MDCXVI”.

Plaza que se puede ver en la que fue la última casa de Cervantes en Madrid / Archivo

Hoy, aquella antigua calle de Francos se conoce como calle de Cervantes y constituye una parada casi obligada para quien recorre el corazón literario de Madrid. También lo es la vecina calle Lope de Vega, en cuyo número 18 se encuentra el Convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso. En 1580 fueron los trinitarios quienes reunieron el rescate necesario para liberar a Cervantes y a su hermano Rodrigo, cautivos en Argel.

Por esta razón, Miguel de Cervantes les profesó siempre un profundo agradecimiento y expresó su deseo de ser enterrado, tras su muerte, en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. El convento actual se levantó en distintas fases. Cuando Cervantes fue enterrado allí, tras su fallecimiento el 22 de abril de 1616, el cenobio contaba con una pequeña capilla con acceso por la calle Huertas. Posteriormente se edificó una iglesia mayor en el mismo lugar y, en 2015, se hallaron en la cripta restos atribuidos al escritor junto a los de su esposa, Catalina de Salazar. En la actualidad, ambos descansan en el interior del templo, en un monumento en su honor.

Los pasos de Miguel de Cervantes en Madrid

Desde el siglo XVIII se admite que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, ya que allí fue bautizado, según consta en su acta bautismal, y porque él mismo se declaró natural de ese lugar en la llamada 'Información de Argel' (1580). El autor fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor.

En 1566 se estableció en Madrid para asistir al Estudio de la Villa, regentado por Juan López de Hoyos, catedrático de gramática y filoerasmista. En 1569, López de Hoyos publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, e incluyó en él dos poesías de Cervantes, a quien se refería como “nuestro caro y amado discípulo”. Algunos cervantistas consideran esos poemas sus primeras manifestaciones literarias.

En 1569, tras batirse en duelo con su rival Antonio de Sigura, al que hirió, Miguel de Cervantes huyó de Madrid condenado a arresto y a la amputación de la mano derecha, la misma con la que años más tarde escribiría 'El Quijote'. Pasaron dos décadas hasta que regresó a España, después de combatir en Lepanto —donde perdió la movilidad del brazo izquierdo— y de sufrir cinco años de cautiverio en Argel. A su vuelta a Madrid coincidió con los grandes autores del Siglo de Oro, como Quevedo y Lope de Vega, e intentó triunfar en los corrales de comedias, aunque sin demasiado éxito.

En esta misma calle del León escribió Miguel de Cervantes la segunda parte de 'El Quijote' y 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda'. A escasos metros, en 1609, en la cercana calle de San Eugenio, 7, se instaló la imprenta en la que, en 1615, se estampó la segunda parte de 'El Quijote', como recuerda una placa colocada en la entrada. El impresor fue Juan de la Cuesta, al frente de la imprenta que antes había pertenecido a Pedro de Madrigal y que continuó su viuda tras su fallecimiento.

Los vecinos de Cervantes en el Madrid de las Letras

La calle del León acogió dos tertulias muy populares: la del café del Prado, con presencia habitual del premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, y la del café de Zaragoza, célebre por convertirse en lugar de encuentro —y también en polvorín— de periodistas y literatos.

En el número 11 de la actual calle de Cervantes se encuentra también la Casa-Museo de Lope de Vega, donde murió el autor en 1635. A poca distancia, apenas doblando la esquina, en la antigua calle del Niño, estaba la casa de Francisco de Quevedo, personaje que más tarde daría nombre a ese breve callejón.

Además, Ramón de Mesonero Romanos cita como vecinos del barrio —antes, durante y después de Cervantes— a algunas de las figuras más relevantes de la escena española de los siglos XVII y XVIII: María Riquelme, María Calderón, María Ladvenant, María del Rosario Fernández, Rita Luna, Agustín de Rojas Villandrando, Alonso de Olmedo, Manuel García Parra, Mariano Querol, Isidoro Máiquez entre otros muchos. De hecho, años después, en 1866, en esta misma calle del León nació también el dramaturgo y premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente.