Así es la calle más corta de Madrid: una gran desconocida que mide menos de 15 metros

Madrid es una de las mayores megalópolis de Europa, una ciudad que desempeña a la perfección su papel de capital española y concentra en su seno muchas de las grandes edificaciones del país. Como tal, en su haber cuenta con algunas de las calles más icónicas y renombradas: Gran Vía, Preciados, Castellana... nombres propios que actúan como reclamo para los millones de turistas que acuden en masa a visitar La Villa y Corte. Las vías principales opacan en gran medida a las de menor tamaño, sin embargo, algunas brillan con luz propia, bien sea por su carga histórica o por su origen.

Todos conocemos el nombre de las calles más emblemáticas bien sea por su posición céntrica o por la superficie que abarcan. En ese contexto destaca la Calle de Alcalá con sus 10.5 kilómetros de extensión, 645 portales y su tránsito por 16 barrios distintos. Por ello, es justo preguntarse por su Némesis, la contraparte en la balanza que ostente el honor de ser la vía más corta que podamos encontrar en Madrid.

Con apenas 14.25 metros de longitud, 736 veces menos que Alcalá, la Travesía del Biombo se corona como la calle más reducida de la capital. Se trata de una rúa que se ubica en el barrio de Palacio, en el distrito Centro. Empieza en la plaza de San Nicolás y termina en la calle del Bimbo. A pesar de su escaso tamaño, tiene una amplia historia a su espalda porque sus orígenes datan del 11 de enero de 1835. Su nombre hace referencia a los biombos, elementos tradicionales de la época que formaban parte del mobiliario y se debe, según las crónicas, al desaparecido Convento de Constantinopla que se erigía en la zona: una parte del muro de esta edificación recordaría a la forma de este objeto, motivo del nombre de esta diminuta vía.

Confusión con la Calle Rompelanzas

Durante mucho tiempo se reconoció de forma oficiosa a la calle Rompelanzas como la vía más estrecha de Madrid. Una confusión derivada en gran medida del nombre legendario y la mística que rodeaba a la vía. Su nombre no tiene que ver con las lanzas que llevaban los caballeros para luchar durante las batallas. Las lanzas también eran unos listones de madera que unían los carruajes con los animales que tiraban de él. La calle era tan corta, que al pasar por ella e intentar girar las lanzas se rompían. De ahí viene su nombre, como bien representa la imagen en la cerámica en que está grabado el nombre de la calle.

Calle Rompelanzas / Exprime Madrid

Sin embargo, solo hay que atenerse a las medidas oficiales para constatar la diferencia entre ambas. Si bien Rompelanzas es una calle histórica y sin duda de un tamaño reducido, sus 27 metros de extensión contrastan con los 14 de la Travesía del Biombo, casi duplicando su tamaño. Por lo tanto, a pesar de su fama, la calle de Rompelanzas nunca fue realmente la calle más corta de la ciudad… únicamente la más conocida.