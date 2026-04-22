Las becas de comedor del curso 2026/27 en la Comunidad de Madrid tendrán un presupuesto de 75 millones y el plazo se abrirá "dentro de unos días"

Las becas de comedor para el curso 2026/27 en la Comunidad de Madrid contarán con un presupuesto de 75,4 millones de euros, de los que 68 serán aportados por el Gobierno autonómico y, los 7,4 restantes, por el Ayuntamiento de la capital.

El Consejo de Gobierno madrileño ha aprobado este miércoles la inversión autonómica en unas ayudas que, en el actual año académico, han alcanzado "un nuevo récord" con 146.000 beneficiarios, "casi 20.000 más que en el anterior", según la Comunidad.

En una nota, el Ejecutivo autonómico indica que el plazo de presentación de las solicitudes "se abrirá dentro de unos días, tras la publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM)".

Familias con renta baja

Recuerdan asimismo que las becas se dirigen a alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la región cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales.

Incluyen igualmente a perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que recibirán la ayuda íntegra y no tendrán que abonar cantidad alguna por este servicio; a víctimas de violencia contra la mujer o del terrorismo; y a alumnado en acogimiento familiar o residencial, beneficiario de protección internacional, afectado por la guerra de Ucrania o escolarizado de oficio en centros sostenidos con fondos públicos que utilice el transporte escolar.

Dos niños comen en el comedor escolar. / Cedida

Por segundo año consecutivo, las becas incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y con hijos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos y a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con destino en la Comunidad de Madrid.

Prórrogas

También pueden acceder a ellas las familias numerosas cuya renta per cápita familiar esté entre los 8.400 y los 10.000 euros, que obtendrán una ayuda equivalente al 30 % del coste del servicio de comedor.

Las familias que recibieron beca en el curso 2025/26 podrán prorrogarlas para el próximo curso, siempre que la soliciten y sigan cumpliendo los requisitos por los que se les concedió la ayuda en este año. La solicitud de la prórroga deberá acompañarse con una declaración responsable que certifique que se mantiene esta situación.

A los 68 millones de euros que aporta el Gobierno regional para financiar este programa hay que sumar los 7,4 millones que el Ayuntamiento de Madrid, a través de un convenio, suma para complementar la cuantía de las becas de las familias de la capital identificadas como especialmente vulnerables por los servicios sociales municipales.

Por otro lado, en el ámbito sanitario, el Consejo de Gobierno ha sido informado hoy del nuevo Acuerdo Marco para la contratación de camas hospitalarias en unidades de media estancia destinadas a la rehabilitación y la continuidad de cuidados de los pacientes, dotado con 102 millones de euros para los próximos dos años y gracias al cual la sanidad madrileña contará con 336 camas adicionales.

En una nota, la Comunidad explica que estos recursos están dirigidos a la atención de enfermos con procesos clínicos complejos que no pueden ser tratados en su domicilio, pero que tampoco requieren ingreso en hospitales de agudos.

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Cada año se registran alrededor de 122.640 ingresos de estas características, con pacientes que presentan una edad media de 88 años, con polimedicación y en situación de fragilidad.