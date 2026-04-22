Luces, avisos sonoros y pictogramas: así funciona el nuevo sistema antiatropellos de los buses de Madrid

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha comenzado a probar un nuevo sistema antiatropello en autobuses municipales para mejorar la seguridad vial y reducir situaciones de riesgo. Presentada este martes por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la tecnología se testeará en dos autobuses para validar su eficacia en la fase de pruebas.

Por el momento ya se ha instalado en un vehículo y en las próximas semanas lo hará en un segundo. Según explica el Consistorio en una nota, la solución está pensada para detectar escenarios de peligro cuando un autobús detenido dificulta la visibilidad de peatones que van a cruzar la calzada o de vehículos que circulan por el carril contiguo.

El sistema, denominado EAS, utiliza sensores exteriores para vigilar de forma continua dos zonas críticas del autobús: la parte frontal y el lateral izquierdo. Cuando detecta una situación de riesgo, activa alertas visuales y acústicas dirigidas al peatón y también avisos visuales para el conductor del vehículo que se aproxima por el carril adyacente.

La tecnología, desarrollada por la firma Citylife, distingue entre tres niveles de riesgo: peligro potencial de atropello, riesgo inminente y ausencia de peligro. Para ello emplea señales luminosas con distintos códigos de color y pictogramas específicos, además de avisos acústicos que buscan ser intuitivos y fáciles de interpretar. El Ayuntamiento destaca además que se trata de una solución adaptable a diferentes modelos de autobús y extrapolable a otras ciudades.

Una de las grandes ventajas del sistema es que señala el riesgo justo en el punto donde se produce, algo especialmente útil en vehículos de gran longitud. Además, su activación es automática, sin que el conductor tenga que hacer nada.

La implantación de esta tecnología se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad en la flota municipal. Entre julio y diciembre de 2023, EMT Madrid ya desarrolló un proyecto piloto junto a Sistemas ADAS para eliminar puntos negros de visión en los autobuses. Ese prototipo se integró posteriormente en 50 vehículos Solaris de la flota, entre autobuses estándar y minibuses.