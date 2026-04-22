Antón Costas, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, músico, actor y director de cine, teatro y documentales, además de deportista paralímpico, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social.

Reconocido como uno de los economistas españoles más prestigiosos, Antón Costas, reflexionará sobre la marcha de las principales coordenadas macroeconómicas y valorará si el crecimiento de la economía y el empleo, así como el alza moderada de los salarios, está traduciéndose, o no, en progreso social en nuestro país.

Costas se detendrá en las razones que explican el problema de la vivienda y en sus posibles soluciones, y explicará si ve necesario que España alcance un nuevo contrato social.

En la conversación frente a Un café en las alturas Antón Costas señalará si el actual sistema de pensiones está garantizado para los nacidos en el baby boom y ofrecerá su opinión sobre la transformación demográfica de España y sobre la inmigración, de la que, en alguna ocasión, ha dicho que, bien gestionada, es positiva para nuestra economía.

Las brechas de desigualdad, pobreza y, especialmente, pobreza infantil estarán también presentes en una conversación con uno de los expertos con mayor autoridad para hablar de economía política y políticas públicas.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a ‘El Langui’, donde compartió lo que ha aprendido de Desirée Vila, y que, con sentimiento, tacto y rigor, ha sabido refleja en su documental Ganas de vivir, presentado en el Festival de Málaga: “Con Desirée Vila se aprenden muchísimas cosas, pero sobre todo actitud ante la vida”.

Esta atleta paralímpica que, con 16 años, perdió una pierna por una negligencia médica cuando ya era una campeona en gimnasia acrobática, protagoniza un largometraje que, en palabras de El Langui, “incita a hacer cosas, a moverte, a intentarlo, a tener ganas de vivir”.

El madrileño y la gallega comparten obstáculos en la vida y espíritu de superación: “Tenemos algo en común: la aceptación de un cuerpo y que nuestro día a día es diferente; es una jodienda ante las barreras arquitectónicas, ante los prejuicios y ante un montón de cosas que hacen que el día a día tengas que empujar un poco más”.

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Pero El Langui remarca también algunas diferencias: “Ella tiene su vida, su historia personal y yo tengo la mía. Yo he nacido con discapacidad y me ha costado, he tenido etapas de mi vida muy jodidas. Pero yo no conozco lo que es de la noche a la mañana, con 16 años, que te amputen una pierna, que te arrebaten parte de tu cuerpo y te arrebaten el deporte, que para ella era todo. Cuando te dedicas al deporte de la manera que ella lo hacía y la gimnasia acrobática lo es todo -disciplina, alimentación, integración- no solo te arrebatan una parte de tu cuerpo, que ya no va a volver, sino que te arrebatan tus sueños; yo eso no lo he vivido”.