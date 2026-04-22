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Alberto García-Alix, Estela de Castro y Joan Vendrell encabezan Fujikina, el Festival Europeo de Fotografía que pisa Madrid por primera vez

La cita, que ha pasado por varias ciudades europeas, se celebrará en el Colegio Oficial de Arquitectos los días 23 y 24 de mayo con un programa para todos los públicos

Toni Amengual es uno de los protagonistas de Fujikina 2026.

Toni Amengual es uno de los protagonistas de Fujikina 2026. / CEDIDA

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid

Madrid se prepara para recibir por primera vez Fujikina, la gran cita europea impulsada por Fujifilm en torno a la fotografía y la creación visual. Tras pasar por Barcelona, Berlín, Londres y Estocolmo, el festival aterriza en la capital con una propuesta abierta a todos los públicos y pensada para vivir la imagen desde múltiples ángulos: la creación, la técnica, la reflexión, la experimentación y el encuentro. Esta edición se celebrará los días 23 y 24 de mayo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), que acogerá un programa amplio y activo en el que convivirán conferencias, talleres, exposiciones...

Más que un escaparate de novedades, Fujikina funciona como un espacio de intercambio: su programación reunirá a autores, divulgadores y profesionales capaces de trazar un mapa plural de la fotografía contemporánea. Entre ellos figuran Álvaro Sanz, Estela de Castro, Joan Vendrell, María Santoyo, Sonia Celma, Nerea Garro, Rodrigo Roher, Samuel Aranda y Toni Amengual.

'Autorretrato. Cien años pienso en ti', de Alberto García-Alix.

'Autorretrato. Cien años pienso en ti', de Alberto García-Alix. / CEDIDA

Uno de los nombres centrales de esta edición será el de Alberto García-Alix (León, 1956), figura clave de la fotografía española de las últimas décadas. Su participación se articulará en torno a La ausencia como estímulo, una conferencia visual concebida como una exploración personal y artística sobre la huella de la ausencia en su trabajo. A lo largo de la sesión, el fotógrafo irá hilando su reflexión con la proyección de 68 imágenes, la mayoría inéditas, realizadas en los últimos 15 años.

Matías Costa será uno de los protagonistas de Fujikina.

Matías Costa será uno de los protagonistas de Fujikina. / CEDIDA

Desde la organización, Eduardo López, director de FUJIFILM Imaging y Recording Media en España, subraya el valor de esta edición como celebración del lenguaje fotográfico y de quienes lo hacen posible. También destaca el papel de las colaboraciones con entidades como World Press Photo y PHotoESPAÑA. Además, anuncia que la cita contará con una programación expositiva previa, abierta del 29 de abril al 24 de mayo.

Nacido como un festival itinerante con vocación internacional, Fujikina ha ido consolidándose en distintas ciudades del mundo como una plataforma de conexión entre la marca, la comunidad fotográfica y la industria creativa.

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Nerea Garro comparte cartel con Rodrigo Roher, Samuel Aranda y Joan Vendrell.

Nerea Garro comparte cartel con Rodrigo Roher, Samuel Aranda y Joan Vendrell. / CEDIDA

Otro de los grandes atractivos del encuentro será la posibilidad de conocer y probar de primera mano las últimas propuestas de Fujifilm en fotografía, vídeo e impresión. Los asistentes podrán acercarse a distintos equipos de la marca con el apoyo de técnicos especializados: desde la X100VI hasta la Serie X y la gama GFX, además de objetivos, accesorios e impresoras. El festival incluirá, asimismo, demostraciones de sistemas de impresión profesional y servicio de préstamo de cámaras y ópticas durante la celebración del evento. También ofrecerá también un servicio gratuito de revisión y limpieza. Junto a ello, profesionales de la firma estarán disponibles para atender consultas y acompañar a los visitantes en todo lo relacionado con el uso y mantenimiento del material.

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