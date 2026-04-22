La Aemet avisa a los madrileños de un giro radical del tiempo: se aproximan tormentas durante la próxima jornada de jueves

Tras varias jornadas de clima primaveral con cielos despejados y subida de las temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa a los madrileños de la llegada de un giro radical de las precipitaciones durante la jornada de jueves 23 de abril.

Chubascos acompañados de tormentas

Madrid se despide del tiempo soleado para dar la bienvenida, por unos días, a un temporal de cielos cubiertos. Este jueves el pronóstico de la Aemet apunta a una jornada que comenzará con cielos despejados con nubes altas hasta las 12:00 horas, momento en el que se espera que comience el temporal nuboso con tormenta que se instalará gradualmente con más fuerza hasta el final de la jornada.

Esta es la probabilidad de precipitación de Aemet en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el pronóstico es similar: se espera que el estado del cielo esté marcado por nubes altas al inicio hasta horas centrales, en las que se intensificará la nubosidad hasta dejar cielos cubiertos. Además, los chubascos llegarán sobre la segunda mitad del día, acompañados probablemente de tormentas. Todo ello junto a una calima ligera que podría provocar lluvias de barro.

Temperaturas al alza

Sin embargo, según el pronóstico del organismo estatal, este temporal no traerá frío, sino que las temperaturas continuarán en aumento. En la capital se prevé que los termómetros oscilen entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Además, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo alto 7, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Así oscilarán las temperaturas durante la semana en Madrid. / Aemet

Y en la montaña el pronóstico apunta a un ascenso moderado o ligero en las mínimas. Así se muestra en el pronóstico de Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 12 grados de mínima, y en Somosierra, donde las temperaturas irán entre los 22 grados de máxima y los 8 grados de mínima.