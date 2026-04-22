Un activista se casa con uno de los árboles más antiguos de Madrid

El actor y activista ambiental Richard Torres celebró este martes en el Parque del Retiro de Madrid una simbólica ceremonia de renovación de votos con el histórico ahuehuete del recinto, con el objetivo de alertar sobre la urgencia de proteger el planeta y frenar el deterioro de los ecosistemas. La acción, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, recreó una “boda” con el árbol, plantado en 1632 y considerado uno de los más antiguos de la capital. Con ello, Torres quiso expresar su “compromiso real y emocional con la naturaleza” y lanzar un mensaje de concienciación ambiental a la ciudadanía.

“A través de esta ceremonia, yo invito a que las personas abran sus conciencias y se den cuenta de que lo más importante hoy es proteger la naturaleza y sobre todo los árboles, que son los principales dadores de oxígeno”, explicó el activista, originario del Amazonas peruano. Torres defendió que “cada pequeña acción” cuenta para preservar la vida en el planeta y recordó que ya protagonizó un acto similar en 2022 con el mismo árbol. En esta ocasión, dijo volver a Madrid para renovar sus votos en un momento que considera “crítico para la humanidad”.

Durante la ceremonia, puso el foco en la situación de la Amazonía, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y también una de las más amenazadas. Denunció la tala indiscriminada, la destrucción de ecosistemas y el avance de la minería ilegal. “Se están destruyendo 500.000 hectáreas de árboles cada año y se está extrayendo el oro en grandes cantidades y esto ha creado una herida que está desangrando la Amazonía. Realmente es una debacle absolutamente urgente a atender”, advirtió. También quiso recordar “la masacre que se le está haciendo a los indígenas” de la zona.

En el marco de la jornada, anunció además la plantación de los llamados “árboles de la paz”, una iniciativa con la que pretende mejorar la calidad ambiental de las ciudades y reforzar el vínculo entre las personas y la naturaleza. El acto, que reunió a curiosos y asistentes en el céntrico parque madrileño, forma parte de una serie de acciones simbólicas impulsadas por Torres en distintos países para promover la defensa del medioambiente mediante intervenciones de alto impacto visual. Con este gesto, el activista reiteró su llamamiento a actuar frente a la crisis climática y a fortalecer el compromiso colectivo con la conservación de los ecosistemas, especialmente en regiones estratégicas como la Amazonía.

“Para mí es realmente importante hacer esta acción, porque realmente la naturaleza no nos necesita a los humanos, los humanos la necesitamos a ella y, si acabamos con la naturaleza, la humanidad se va a extinguir”, concluyó.