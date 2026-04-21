Vinicius lidera la disculpa del Real Madrid al Santiago Bernabéu en un nuevo 'trámite' liguero

El Real Madrid dio por finalizada la temporada la pasada semana tras la eliminación de la Champions a manos del Bayern Múnich. Con la distancia que lo separa del FC Barcelona en la clasificación, pensar en pelear LaLiga resulta complicado. Sin embargo, Álvaro Arbeloa, quien se encuentra “poco preocupado por su futuro”, continúa aferrándose a los tópicos en rueda de prensa. Pero la realidad del Real Madrid pasa ya por pensar en la temporada 2026/27 y todo lo que queda por disputar servirá para calibrar la profesionalidad de la plantilla. Lo ejemplificó Vinicius, en esa celebración que el público del Santiago Bernabéu aceptó y reconoció al brasileño, en la victoria frente a un Alavés que convive con la alargada sombra del descenso a sus espaldas.

La fortuna se alía con Mbappé

Con un estadio menos concurrido de lo habitual arrancó el primer trámite liguero de los seis que tiene aún por delante el equipo de Álvaro Arbeloa hasta el término de la temporada. El feudo blanco homenajeó al Juvenil A, tras proclamarse campeón de la Youth League. Será una de las pocas alegrías en la parcela deportiva que puedan celebrar los madridistas durante las próximas semanas.

Apostó Arbeloa por un once de gala. Tchouaméni, que recuperó la titularidad tras la sanción que lo impidió estar en Múnich; Huijsen, con la intención de dar descanso a Rüdiger, y Álvaro Carreras fueron las únicas novedades. Era la primera ocasión en la que el Real Madrid volvía a pisar el Bernabéu tras decir adiós a la temporada hace poco menos de una semana. El público mostró su descontento y centró los silbidos especialmente en Vinicius y Mbappé.

La atención médica a uno de los asistentes en la grada del Bernabéu y, posteriormente, a Sivera y Fede Valverde rebajaron las revoluciones del partido. Lo animó Kylian Mbappé con un gol un tanto rocambolesco, fruto del rebote contra el cuerpo de uno de los zagueros del Alavés. Fruto del clima que se respiraba en la casa blanca, no fue excesiva la celebración del francés, que sumó su gol número 24 en el campeonato nacional de Liga.

Pudo ampliar distancias en el marcador Eder Militao. El brasileño remató al larguero un centro de Jude Bellingham desde el costado derecho y, en esa misma acción, sintió una molestia que le obligó a ser sustituido. Regresó de su última lesión el pasado 4 de abril ante el Mallorca y, de nuevo, el central se ausentará por un tiempo, a la espera de lo que dictaminen las pruebas de los servicios médicos del Real Madrid. No tardó en responder el Deportivo Alavés por medio de Tony Martínez, que firmó una doble gran ocasión. En primera instancia se topó con el poste y, después, con Lunin.

Vinicius y un sentido perdón ante el Bernabéu

Arrancó el segundo acto con una nueva oportunidad de los blancos, que estaban realizando un partido correcto con pelota. Tchouaméni remató de cabeza desde el punto de penalti para exigir a Sivera. Después, Vinicius dejó una de las imágenes de la temporada. El brasileño consiguió el segundo tanto de los blancos con un derechazo cuando tan solo se habían disputado cinco minutos de segunda mitad. En una nueva celebración comedida, como ya hiciera Mbappé en el primer tanto, Vinicius se disculpó ante el Santiago Bernabéu.

Arbeloa dio entrada a Camavinga, una nueva diana para los silbidos de la afición madridista. El conjunto vitoriano, consciente ya de la dificultad de sumar a su paso por el estadio madridista, retiró a Antonio Blanco o Lucas Boyé, poniendo la mirada en lo que se le viene próximamente al equipo de Quique Sánchez Flores.

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Aún con esas, pudo recortar distancias el conjunto vasco a través de dos remates en el área de Víctor Parada y Carles Aleñá bajo la pasividad de los blancos en un final de partido poco exigido. Lo consiguió Tony Martínez, en un desvío de tacón con toda la intención para firmar una gran acción individual en el descuento del encuentro.