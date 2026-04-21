Flotación, salas de sal y masajes en un espacio único: así es el nuevo spa de moda en Madrid

En una ciudad en la que el ritmo no para, hay quienes optan por actividades con las que relajarse. Y no es casualidad que en Madrid cada vez surjan más centros en los que darse un homenaje y poner pausa un rato al día a día. Al norte de la capital hay un espacio perfecto para quienes buscan la desconexión más profunda, donde el cuerpo y la mente se calman.

Si buscas una propuesta que fusiona flotación terapéutica, haloterapia y masajes holísticos, unas prácticas todavía poco comunes en la zona, hay un centro de bienestar llamado Flotexperience que cada vez gana más popularidad entre quienes optan por diferentes formas de descanso.

¿Qué es la flotación terapéutica?

En el barrio madrileño de Las Tablas, en el centro de Flotexperience, se practica la terapia de flotación, una actividad que se realiza en pequeñas piscinas diseñadas para lograr la ingravidez. Con una profundidad de unos treinta centímetros, en ella se incorporan cientos de litros de agua saturada con alrededor de 350 kilos de sales de sulfato de magnesio, con las que se permite al cuerpo flotar sin realizar ningún tipo de esfuerzo.

La flotación tiene múltiples beneficios. / Flotexperience

Todo ello envuelto en un espacio con ausencia de luz y ruido, donde además el agua se mantiene a la misma temperatura que el cuerpo. Una práctica que no solo repercute en el estado físico de la persona, sino que ayuda también al descanso de la mente. Este estado de aislamiento sensorial es el ideal para la relajación profunda en un espacio abierto y sin cubiertas para alejarse de la posible sensación de claustrofobia.

Haloterapia y otras nuevas experiencias

En Flotexperience no solo se limita a la flotación, sino que el centro ofrece también haloterapia, una técnica que reproduce el microclima de las minas de sal, donde dentro de salas de sal se facilita una limpieza natural para el bienestar respiratorio y la desconexión mental. También está disponible el haloyoga, una práctica dentro de una cueva de sal.

Paz y descanso en pleno Madrid. / Flotexperience

La amplia carta se completa con múltiples tipos de masajes como el Thai holístico, Craneal Ayurveda, Tántrico Shivaíta, sesiones de meditación guiada, todo experiencias para el cuidado del cuerpo y la mente. El abanico de precios varía entre los 50 euros para la flotación, con tarifa reducida para jubilados por 40 euros y también dispone de un bono de cinco sesiones por 200 euros.

Una práctica ideal para reducir la tensión muscular, mejorar la oxigenación de los tejidos y apoyar en casos de dolor crónico o problemas dermatológicos, perfecto para darse un homenaje o regalar una experiencia a un ser querido.