Así será la remodelación del centro comercial Sexta Avenida de Madrid: cambio de nombre, fecha de apertura y nuevos espacios

Si en la capital hay cientos de planes, existe uno que nunca falla. No importa si hace mal tiempo o si no sabes qué te apetece hacer en concreto, acudir a un centro comercial siempre es una buena opción. La ciudad de Madrid crece en opciones de ocio y lo mejor: no se queda atrás e innova en las propuestas para estar a la orden del día. Muestra de ello es la actual renovación del antiguo centro comercial Sexta Avenida.

Así será el nuevo centro comercial

Madrid se despide del icónico complejo comercial Sexta Avenida para dar la bienvenida a Lesìx, el nuevo nombre que tendrá el espacio tras la remodelación. Este proyecto se ubica en el entorno de los municipios de Aravaca, Pozuelo y Majadahonda y cuenta con una dimensión de unos 16.000 metros cuadrados, de los cuales tendrá más de 3.300 metros cuadrados de terrazas y zonas al aire libre, además de una ampliación del aparcamiento hasta las 720 plazas.

La remodelación está a cargo de Saint Croix, la promotora inmobiliaria Pryconsa, quienes invertirán alrededor de 40 millones de euros en la renovación del centro comercial. "Queremos que Lesìx sea para los vecinos de toda la zona más que un lugar al que ir: un sitio donde encontrar todo lo que buscan", señala el director general de Saint Croix, Javier Mateo.

Todo lo que ofrece el nuevo espacio

La amplia oferta comercial ofrece diferentes opciones de restauración, servicios y compras. El complejo comercial ya tiene confirmada la presencia de En Copa de Balón, Hermanos Vinagre, Rocacho o La Mafia se sienta a la mesa, además de un restaurante mexicano de origen, una propuesta asiático-japonesa y otras cadenas de restauración que se encuentran en avanzada negociación.

También contarán con espacios deportivos como OC Centro Wellness, Barré o la tienda de esquí referente Patrick Sport y una nueva área de Pickleball con seis pistas, de ocio como los cines Yelmo Luxury y con el supermercado referente, en este caso, Mercadona, además de locales de farmacia, óptica, clínica veterinaria, peluquería y estética, tintorería y arreglos de ropa y club infantil.

Así, la zona noroeste de Madrid contará con un nuevo espacio de ocio que promete posicionarse entre los favoritos de los vecinos tras su apertura prevista el próximo octubre y de quienes busquen un buen lugar al que siempre acudir.