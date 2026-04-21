La ruta fácil de senderismo para hacer en familia a una hora de Madrid con un majestuoso puente histórico y paisajes de cuento: plan perfecto para esta primavera

Con el buen tiempo y los largos días de primavera instalados ya en Madrid, hay quienes buscan planes alternativos a pasear por el abarrotado centro de la capital. En estas fechas del año, la sierra madrileña se convierte en un lugar perfecto para conectar con la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital. Y es que a una hora del centro de la ciudad, hay una ruta de senderismo que combina un espectacular paisaje, tranquilo y accesible para toda la familia.

La mejor ruta cerca de Madrid para hacer en familia

En el corazón de la Sierra de Guadarrama, la ruta del Puente de la Angostura ofrece un trayecto de unos seis kilómetros que permite recorrer a pie los paisajes de cuento que hay entre el arroyo de la Angostura, la Presa del Padrillo, hasta llegar al emblemático puente que da nombre al trayecto, una construcción que fue mandada a construir por Felipe V para facilitar los viajes desde la Granja de San Ildefonso al Monasterio del Paular.

Una ruta natural perfecta para hacer en familia. / Cedida - Iván J

Una ruta que comienza en el área recreativa La Isla, cuyo restaurante es el punto de partida a la que se recomienda acceder en coche hasta el kilómetro 32 de la M-604, donde los vehículos pueden aparcar. Una vez iniciado el recorrido tendrás que situarte al margen derecho del arroyo de la Angostura, momento en el que disfrutarás de varios puentes y del agua cristalina del entorno natural. Solo tendrás que seguir las indicaciones del sendero, marcas de un PR y balizas R.V.-1, hasta llegar a la Presa del Pradillo.

La Presa del Pradillo es uno de los puntos más emblemáticos de la ruta. / Wikiloc

Puentes y una presa histórica

Una vez has llegado a la Presa del Pradillo ya solo queda continuar hasta el Puente de la Angostura, en un camino entre rosas y flores silvestres que adornan el bosque en temporada de primavera. Un enclave situado en el término municipal de Rascafría, dentro del Valle del Lozoya, de ahí su encanto. Una vez ya hayas disfrutado de las impresionantes vistas, solo queda volver por el sendero en sentido contrario para seguir apreciando la naturaleza.

Una ruta accesible y sencilla para poder hacer durante una jornada tranquila de fin de semana, eso sí, siempre desde el respeto a la naturaleza y sin dejar residuos a medio camino. Apunta este plan: perfecto para hacer en familia y, sobre todo, en primavera.