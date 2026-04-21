El Real Madrid inicia su penitencia de siete jornadas recibiendo a un Alavés que pelea por escapar del descenso

Llegta el tramo final de la temporada, y el Real Madrid lo afronta sin grandes metas en juego. Eliminado de la Liga de Campeones, fuera de la Copa del Rey desde hace tiempo y a nueve puntos del liderato en LaLiga, el conjunto blanco recibe al Alavés en un contexto muy distinto al de su rival, que llega apurado por la lucha por la permanencia.

Al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa le quedan únicamente tres partidos en casa antes de cerrar otro curso decepcionante. En ese escenario, vuelve a ponerse a prueba el ánimo de una afición que ha vivido la temporada entre la frustración y la impaciencia, sostenida durante meses únicamente por una esperanza europea que ya se ha desvanecido.

Sin objetivos deportivos de peso, el debate en el entorno madridista gira ahora en torno a posibles salidas, futuros fichajes, la continuidad del entrenador y el arranque de un nuevo proyecto. El Madrid se ha despedido de la pelea real por los títulos en plena primavera y la batalla por la segunda plaza resulta escasa para un club acostumbrado a competir hasta el final por todo.

Plebiscito del Bernabéu

El cierre de temporada amenaza con hacerse largo para el conjunto blanco, que retomó los entrenamientos este lunes con la obligación moral de ganar los siete partidos que le restan para terminar el curso con cierta dignidad. El primero de ellos será ante el Alavés. Su última actuación en el Bernabéu fue frente al Girona, justo antes de la vuelta contra el Bayern de Múnich, y dejó malas sensaciones: no pasó del empate y terminó alejándose aún más del Barcelona, firme en el liderato.

Federico Valverde disputando un balón con el jugador del Manchester City Ait-Nouri durante el partido de ida. / Europa Press

La visita del cuadro vitoriano será también una nueva prueba para el ambiente que rodea al equipo. La grada ya ha expresado su descontento en repetidas ocasiones y varios futbolistas han quedado en el punto de mira en los últimos meses. Casos como el de Eduardo Camavinga, muy señalado tras el duelo del Allianz Arena, o el irregular rendimiento de Vinicius concentran parte de la atención en un encuentro en el que los puntos parecen tener mucho más valor para el visitante que para el local.

Tanto el banquillo, con Arbeloa al frente, como el palco, con Florentino Pérez, han sido objeto del escrutinio de los socios. En ese clima de tensión se disputará un partido en el que podría reaparecer Aurélien Tchouaméni, ausente ante el Bayern por sanción en la Champions.

Regreso de Carreras

Arbeloa no podrá contar con Raúl Asencio, Thibaut Courtois ni Rodrygo, aunque sí tendrá disponible al resto de la plantilla para el choque del martes. No se esperan demasiados cambios respecto al once que jugó en Múnich, seis días después de la eliminación europea.

Entre las posibles novedades figuran la entrada de Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, con la intención de dosificar a Ferland Mendy, y la opción del canterano Thiago Pitarch.

En la previa del encuentro, Arbeloa subrayó la importancia del duelo: “La necesidad que tienen ellos también la tenemos nosotros. Jugamos ante nuestra afición y queremos ganar. Estos partidos son más importantes de lo que parecen. Tenemos que sacar adelante los siete que quedan”.

También restó trascendencia a una posible reacción negativa de la grada: “No me preocupa. Creo que la gente está con el equipo y nosotros tenemos que demostrar que queremos ganar”.

Jugadores del Deportivo Alavés. / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El Deportivo Alavés tratará de aprovechar la inestabilidad del Madrid en un estadio al que llega con urgencias, ya que solo le separa un punto de los puestos de descenso.

Vuelta de Quique

Aun así, el equipo de Quique Sánchez Flores atraviesa una dinámica relativamente positiva: acumula cuatro jornadas sin perder y solo ha caído dos veces en sus últimos ocho compromisos. La remontada ante el Celta (3-4) y los empates arrancados en el último instante frente a Osasuna y Real Sociedad han permitido al conjunto babazorro mantenerse por encima de una zona roja cada vez más amenazante.

Su capacidad para encontrar el gol contrasta, sin embargo, con sus problemas defensivos. No deja la portería a cero desde el 6 de diciembre de 2025, una de las grandes asignaturas pendientes del curso.

Para este partido, Quique Sánchez Flores no podrá contar con Carlos Protesoni, lesionado, ni con Abde Rebbach, sancionado por acumulación de amonestaciones, además de la ya conocida sanción de la FIFA a Facundo Garcés. La nota positiva es la recuperación de Lucas Boyé, que en los últimos encuentros apenas había podido disputar algunos minutos por una fascitis plantar.

El delantero argentino podría volver a formar pareja en ataque con Toni Martínez, una de las principales bazas ofensivas del Alavés. En defensa, el equipo mantendrá a sus centrales, con Ángel Pérez ocupando el costado derecho y la banda izquierda a disputar entre el exmadridista Yusi y el madrileño Víctor Parada.

En el centro del campo, otro ex de la cantera blanca, Antonio Blanco, apunta a ser una pieza clave junto a Pablo Ibáñez.

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