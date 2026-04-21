Madrid recupera uno de sus rincones secretos más espectaculares: así es el jardín árabe que vuelve esta primavera

Madrid suma de nuevo un paseo imprescindible para quienes buscan planes al aire libre esta primavera. Justo a tiempo para disfrutar del sol y de los días de calor que está experimentando la capital, el jardín árabe del parque Juan Carlos luce ya renovado tras una profunda actuación que ha permitido rescatar uno de los enclaves paisajísticos más especiales de la ciudad.

Este espacio, ubicado en el distrito de Barajas, había sufrido un notable deterioro en los últimos años, agravado por el impacto de la borrasca Filomena. La intervención municipal ha servido para devolverle su esencia original, recuperar su valor ornamental y reforzar su atractivo como lugar de descanso, paseo y contemplación.

Este rincón está ubicado dentro del parque Juan Carlos I, en Madrid / Archivo

Un jardín olvidado durante años

La restauración ha sido integral. Por un lado, se han renovado por completo las redes de riego y alumbrado, además de distintos elementos de protección y canalización. Por otro, se ha actuado sobre la estructura del recinto con trabajos de drenaje, reconstrucción de senderos, mejora de pavimentos y recuperación de muros y detalles decorativos.

Uno de los puntos más llamativos del proyecto ha sido la puesta a punto de sus elementos más reconocibles. La fuente central ha sido rehabilitada, se han renovado azulejos y ornamentos y se han reconstruido zonas dañadas para respetar la imagen con la que fue concebido este jardín inspirado en la tradición islámica.

La transformación también se aprecia en la vegetación. La actuación ha incorporado alrededor de 300 nuevos árboles, entre ellos cipreses, naranjos y otras especies ornamentales, además de más de 2.000 arbustos y plantas trepadoras. Rosales, jazmines y distintas variedades aromáticas vuelven a llenar de color y perfume un espacio pensado para despertar los sentidos.

La actuación ha incorporado alrededor de 300 nuevos árboles, entre ellos cipreses, naranjos y otras especies ornamentales, además de más de 2.000 arbustos y plantas trepadoras / VÍA X @SECRETOSDEMADRID

Un homenaje a las culturas judía, cristiana y árabe

La 'Estancia de las Delicias' forma parte del Jardín de las Tres Culturas, un conjunto concebido como homenaje a la convivencia histórica entre las culturas judía, cristiana y árabe en España. Con esta recuperación, Madrid gana de nuevo uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien la ciudad.

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