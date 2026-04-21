OCIO
Madrid recupera uno de sus rincones secretos más espectaculares: así es el jardín árabe que vuelve esta primavera
Este espacio, ubicado en el distrito de Barajas, había sufrido un notable deterioro en los últimos años
Madrid suma de nuevo un paseo imprescindible para quienes buscan planes al aire libre esta primavera. Justo a tiempo para disfrutar del sol y de los días de calor que está experimentando la capital, el jardín árabe del parque Juan Carlos luce ya renovado tras una profunda actuación que ha permitido rescatar uno de los enclaves paisajísticos más especiales de la ciudad.
Este espacio, ubicado en el distrito de Barajas, había sufrido un notable deterioro en los últimos años, agravado por el impacto de la borrasca Filomena. La intervención municipal ha servido para devolverle su esencia original, recuperar su valor ornamental y reforzar su atractivo como lugar de descanso, paseo y contemplación.
Un jardín olvidado durante años
La restauración ha sido integral. Por un lado, se han renovado por completo las redes de riego y alumbrado, además de distintos elementos de protección y canalización. Por otro, se ha actuado sobre la estructura del recinto con trabajos de drenaje, reconstrucción de senderos, mejora de pavimentos y recuperación de muros y detalles decorativos.
Uno de los puntos más llamativos del proyecto ha sido la puesta a punto de sus elementos más reconocibles. La fuente central ha sido rehabilitada, se han renovado azulejos y ornamentos y se han reconstruido zonas dañadas para respetar la imagen con la que fue concebido este jardín inspirado en la tradición islámica.
La transformación también se aprecia en la vegetación. La actuación ha incorporado alrededor de 300 nuevos árboles, entre ellos cipreses, naranjos y otras especies ornamentales, además de más de 2.000 arbustos y plantas trepadoras. Rosales, jazmines y distintas variedades aromáticas vuelven a llenar de color y perfume un espacio pensado para despertar los sentidos.
Un homenaje a las culturas judía, cristiana y árabe
La 'Estancia de las Delicias' forma parte del Jardín de las Tres Culturas, un conjunto concebido como homenaje a la convivencia histórica entre las culturas judía, cristiana y árabe en España. Con esta recuperación, Madrid gana de nuevo uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes creen conocer bien la ciudad.
Más parques desconocidos por los que pasear esta primavera en Madrid
Ahora, si el Jardín de las Tres Culturas no está cerca de tu casa pero quieres aprovechar igualmente el buen tiempo y pasear por Madrid, la capital ofrece otros parques y jardines imprescindibles. Entre ellos, el Parque Lineal del Manzanares, los Jardines Bajos del Puente de Segovia, el Parque Enrique Tierno Galván, la Dehesa de la Villa o el Parque Norte Carmen Tagle.
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- Apagón en Puente de Vallecas: vecinos sin luz desde el viernes por una doble avería
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Restablecida la circulación en la línea 6 de Metro Madrid tras casi cinco horas de interrupción por el refuerzo del techo en Carpetana
- Este municipio de Madrid se prepara para una de las ferias medievales más esperadas: torneos de justas, bodas medievales y dos kilómetros de puestos de artesanía
- Parece Chile, pero está a una hora de Madrid: esta es la ruta de senderismo entre paisajes rojizos que se conoce como el 'Marte' madrileño
- La DGT avisa a los madrileños: este es el nuevo radar que cambia de sitio en segundos y puede poner hasta 20 multas por minuto