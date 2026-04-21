El PSOE alerta de "muchísimas dudas" sobre la legalidad del Centro Acuático ante el "historial de chapuzas" de Almeida

El concejal del Grupo Municipal Socialista Antonio Giraldo ha alertado este martes de que existen "muchísimas dudas" sobre la legalidad del proyecto del futuro Centro Acuático ante lo que ha calificado como "historial de chapuzas" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Así lo ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios después de que el primer edil presentase para este espacio un auditorio cubierto para 21.000 personas promovido por Live Nation dedicado a espectáculos, un campus universitario de la Alfonso X el Sabio para más de 2.300 estudiantes, un espacio deportivo de la cadena GoFit con piscina al aire libre y capacidad para 9.000 usuarios.

El proyecto es concesionado para los próximos 75 años en la explotación de la parcela a Barsento S.L.U., que financiará y ejecutará la construcción. El presupuesto de construcción se estima en más de 360 millones de euros.

Giraldo ha incidido en que su grupo está "muy preocupado porque tenemos muchísimas dudas de la legalidad de lo que se ha presentado". Así, ha recordado que "el plan especial que permitía introducir estos usos, el espacio deportivo, el auditorio y el campus deportivo, fue anulado por el TSJM en diciembre".

"Nadie ha dicho nada sobre este tema y es la razón central de la legalidad de esta actuación. ¿Se ha recurrido esto al Supremo?", ha preguntado Giraldo.

A este respecto, el socialista considera que, si se ha presentado recurso, parece "una temeridad" continuar hacia adelante con el proyecto "sin saber si podrá ser legal o no lo será". "Estamos hablando de una inversión de 360 millones de euros", ha señalado.

Por el contrario, ha añadido que, si no se ha recurrido, "entonces el plan especial ya se ha anulado definitivamente" y ha cuestionado "cómo encaja (el Gobierno municipal) esto dentro de la legalidad vigente de la parcela", ya que dicho plan "se hizo precisamente para que cupieran estos usos".

Asimismo, Giraldo ha cargado contra el Gobierno municipal al afirmar que "el historial de chapuzas a nivel de planeamiento urbanístico, de anulaciones y de sentencias es ya bastante grande en este equipo de Gobierno como para sospechar".

Del mismo modo, el concejal del PSOE ha lamentado que "el Partido Popular prefiere las privatizaciones", en relación con el modelo planteado para este desarrollo.

"Desde el Grupo Municipal Socialista (...) manifestamos que la posición que siempre hemos tenido sobre esto es que, como una parcela pública, que es, debería haber sido siempre un equipamiento público deportivo", ha señalado.

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Por último, Giraldo ha reclamado explicaciones, subrayando que "lo mínimo que merecen los madrileños" es que se les explique "si se ha recurrido este plan especial sobre la legalidad de esta operación y qué van a hacer".