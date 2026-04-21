Más de dos tercios de los arrendadores madrileños subirán los alquileres o retirarán sus inmuebles del mercado, según Fotocasa

El 72% de los propietarios en la Comunidad de Madrid tiene previsto subir las rentas o retirar sus inmuebles del mercado del alquiler convencional una vez finalicen los contratos actuales, según los datos extraídos a partir de una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2026.

Según recoge el portal inmobiliario en un comunicado, a nivel nacional más de dos tercios (68%) de los arrendadores tiene previsto subir los alquileres o retirar sus inmuebles como "consecuencia de regulaciones en el mercado" como el límite a la actualización de precios establecido por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV).

De forma desglosada, un 24% de los propietarios asegura que, al finalizar el contrato, establecerá un precio más alto, mientras que un 19% optará por buscar inquilinos con mayor capacidad económica que puedan asumir rentas más elevadas. A estas decisiones se suman otras que también implican una reducción de la oferta disponible en el mercado tradicional: un 12% se plantea vender la vivienda, un 8% prevé alquilar las habitaciones de forma individual y un 6% destinará el inmueble al alquiler vacacional.

"La inseguridad jurídica y la creciente incertidumbre regulatoria están desincentivando a los propietarios. Nos encontramos ante una situación especialmente preocupante, porque el mercado del alquiler ya atraviesa la peor crisis de oferta del siglo XXI, y todo apunta a que esta escasez podría intensificarse en los próximos meses", ha señalado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. La experta asegura que nunca se había detectado "una fuga de oferta de esta magnitud", algo que anticipa un acceso "cada vez más difícil a la vivienda en alquiler". "Estos datos ponen de manifiesto que legislar sin el consenso de una de las partes fundamentales del mercado, como son los propietarios, tiene efectos contraproducentes", ha asegurado.

Desde el punto de vista territorial, el impacto de estas decisiones presenta cierta heterogeneidad. Entre los principales mercados inmobiliarios de España, la Comunidad de Madrid lidera con ese 72%. Le siguen Cataluña, con un 68%; Andalucía, con un 67%, y la Comunidad Valenciana, con un 67%.

Percepción de "perjuicio" de los propietarios

En paralelo, la percepción de "perjuicio entre los propietarios también resulta significativa". El 29% de los arrendadores que conocen los límites establecidos por el IRAV consideran que esta medida le perjudica "mucho o bastante", frente a un 71% que afirma sentirse "poco o nada perjudicado". En detalle, un 11% se declara "muy perjudicado", un 18%, "bastante perjudicado", y un 34%, "algo perjudicado", mientras que un 37% asegura no experimentar ningún perjuicio. Asimismo, el grado de conocimiento del propio Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda se mantiene relativamente estable, aunque con una ligera tendencia a la baja.

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En 2026, el 22% de los encuestados afirma conocerlo perfectamente, frente al 24% registrado en 2025, mientras que un 33% señala haber leído u oído hablar sobre este indicador (32% en 2025). Por el contrario, el 45% reconoce no conocerlo, dos puntos más que el año anterior (43%).