SUCESOS
La Policía Municipal de Madrid detiene a un conductor de VTC con casi nueve kilos de hachís en Fuencarral-El Pardo
En la calle Sarriá, los agentes interceptaron al conductor del vehículo que, además de la droga, portaba más de 600 euros en efectivo dentro del coche
La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un conductor de VTC tras localizar en su vehículo casi nueve kilos de hachís y más de 600 euros en efectivo en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo.
Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas del pasado 16 de abril en la calle Sarriá, cuando una patrulla observó un coche de transporte con conductor estacionado de forma irregular, en doble fila y obstaculizando el paso. Tras comprobar, después de dar una vuelta a la manzana, que el vehículo seguía en el mismo lugar, los agentes le dieron el alto e identificaron al conductor. En ese momento, detectaron un fuerte olor a hachís procedente del interior del coche.
Durante la inspección, los policías hallaron en la zona del asiento del copiloto varias bolsas de plástico con paquetes de hachís envueltos en film transparente. En total, intervinieron 90 paquetes, con un peso aproximado de 8,8 kilos, algunos de ellos con un logotipo impreso. Además, en el vehículo localizaron un bolso con algo más de 600 euros en efectivo.
El conductor, un varón nacido en 1993, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición judicial. El vehículo fue retirado posteriormente por la grúa por orden de la Policía Municipal.
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