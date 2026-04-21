Los mejores planes para disfrutar del Día del Libro en Madrid: un 'picnic' literario, ferias y hasta una chocolatada en pleno centro

Comienza la cuenta atrás para uno de los días más esperados para los amantes de la lectura. Este jueves 23 de abril se celebra el Día del Libro, y la Comunidad de Madrid prepara cientos de actividades para que tanto niños como adultos se diviertan en una jornada llena de cultura.

Y es que, más allá de la tradicional lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes y la ceremonia de entrega en la Universidad de Alcalá al Premio Cervantes, Madrid se llenará de planes que tendrán como protagonista la lectura.

Un picnic en el que compartir lecturas

Matadero y la Casa del Lector se unen para celebrar el día del libro con una "gran fiesta de la literatura compartida" con Meet&Read, donde la plaza de la institución cultura ser convertirá en una pradera literaria donde compartir libros. Solo hay una condición: llevar un libro. Se trata de un punto de encuentro para dejar los móviles a un lado y leer los mejores fragmentos con la música de DJ Luis Miguel Cobo.

Matadero Madrid, uno de los espacios culturales de la capital / Ricardo Rubio / Europa Press

Encuentra el libro liberado en el Museo Reina Sofía

La Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Reina Sofía celebrará el Día del libro "liberando" libros en distintos espacios del museo para que cualquier persona los pueda encontrar, llevárselos a casa, leerlos y volver a dejarlos en el espacio público para que puedan disfrutarlos. Esta iniciativa es conocida como 'Bookcrossing', que fomenta el intercambio de libros de forma gratuita y dinámica.

Una gran chocolatada en el centro de Madrid

Madrid cuenta con un nuevo festival impulsado por el Ejecutivo regional, LIBROMAD, que desde el 23 al 26 de abril reunirá más de 400 actividades gratuitas que pondrá a las librerías, autores y lectores en el centro.

El punto álgido del evento será el 26 de abril en la Plaza de España, donde se incluirá una lectura compartida acompañada con una chocolatada popular en el encuentro literario "Leer para reencantar el mundo", con Blanca Lacasa, María Hesse, Lorenzo Silva y Manuel Vila.

Los 'Libros Mutantes' más internacionales

La Casa Encendida acogerá una nueva edición de Libros Mutantes, del 24 al 26 de abril, con una presencia de publicaciones independientes más internacionales hasta la fecha, con presencia de Irán, Egipto, Corea del Sur y Grecia. El eje conceptual de esta edición será 'La ilusión de transparencia' con la que reunirán referentes internacionales que trabajan desde el diseño, la tipografía, la edición y la cultura visual.

Los barrios se vuelcan con la literatura

Los distintos distritos de la capital acogerán múltiples actividades literarias, muchas de ellas gestionadas por la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, que ofrecerán desde cuenta cuentos a talleres. Entre las actividades: concursos de marcapáginas, talleres para crear exlibris, charlas o intercambio de libros.

También se celebrará la V Feria del libro de Arganzuela (del 23 al 26 de abril); el ciclo de actuaciones por el Día del Libro 2026 en Usera, con una variedad de representaciones (hasta el 26 de abril); la III Feria del libro de Carabanchel (del 21 al 28 de abril), o la Feria del Libro Distrito Latina 2026, que se celebrará en el Recinto Ferial del Parque de Aluche, (del 24 al 26 de abril).

Los distintos distritos de la capital acogerán múltiples actividades literarias, muchas de ellas gestionadas por la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid / IFEMA

Días de Libros en los Museos Estatales y el Cine Doré

En Madrid, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Cerralbo, el Museo del Traje y el Museo de América han organizado visitas especiales a sus bibliotecas, además de talleres de encuadernación, de estampas japonesas, charlas con autores y cuentacuentos para público infantil.

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Además, el Día del Libro se celebrará también en la Filmoteca Española con tres proyecciones especiales el propio 23 de abril: 'El último tren a Gun Hill' de John Sturges (1959); 'Memorias del subdesarrollo' de Tomás Gutiérrez Alea (1968); y una sesión especial del NO-DO, centrada en el Día del Libro.