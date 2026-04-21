Un Pasolini recuperado, una película inédita de Juan Cavestany y un grito por Marilú Mallet, claves de Documenta Madrid 2026

Explorar el cine como registro vivo del presente. Esa es la meta que Documenta Madrid se ha prometido alcanzar en su 23ª edición: se celebrará del 26 al 31 de mayo con una propuesta que vuelve a situar el género en la conversación cultural contemporánea. La cita tendrá su sede principal en Cineteca Madrid y se extenderá también a Filmoteca Española, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, La Casa Encendida y Goethe-Institut. Dirigido por Luis E. Parés, en esta ocasión prestará atención al documental de autor, respaldará al cine español y enlazará las obras contemporáneas con la memoria del cine. Una mirada que tomará cuerpo a través de un equipo de programación integrado por Nuria Cubas, Pablo Caldera, Irene Castro y Florencia de Múgica.

El lema, Tomar el pulso, marca con claridad la orientación del certamen. Documenta Madrid pone el foco en el cine directo, en esa forma de filmar que sale al encuentro de lo real y trata de capturarlo de manera inmediata. En un momento atravesado por sobresaltos políticos, sociales y culturales, reivindica la capacidad del documental para registrar lo que está ocurriendo sin demasiadas intermediaciones. La idea, además, tendrá continuidad en mayo dentro de la programación habitual de Cineteca Madrid.

La Cineteca de Matadero, durante un coloquio organizado en la edición pasada de Documenta. / INAKI DOMINGO

La apertura del festival estará dedicada a Rivisitazione dello sciopero, una propuesta audiovisual nacida a partir del proyecto inconcluso que Pier Paolo Pasolini rodó sobre la primera huelga de barrenderos en Italia en 1970. Aquel material, recuperado en 2005 tras décadas desaparecido y ya sin su sonido original, vuelve ahora transformado en una performance en vivo firmada por Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini. La clausura se reservará para el estreno de Vial Matadero, película inédita de Juan Cavestany levantada expresamente para esta edición con producción de Matadero Madrid y Cineteca Madrid.

Cartel de las 23ª edición de Documenta Madrid. / CEDIDA

Documenta Madrid conservará sus tres secciones competitivas (competición internacional, competición nacional y Corte Final) y mantendrá una dotación de 36.000 euros en premios. A esa cantidad se añade el Premio de Distribución Agencia Freak, valorado en 6.000 euros.

Restrospectivas y programas paralelos

Buena parte de la personalidad del festival volverá a jugarse en sus retrospectivas y programas paralelos. Filmoteca Española revisará la trayectoria del colectivo estadounidense Third World Newsreel, ligado al cine militante de finales de los años 60. La Casa Encendida dedicará una retrospectiva al británico Charlie Shackleton, mientras que el Museo Reina Sofía colaborará en un foco sobre la chilena Marilú Mallet. El Encuentro ECAM se centrará en el alemán Jan Soldat y desplegará sus actividades entre Cineteca Madrid, Goethe-Institut y ECAM. A ello se sumará Una vanguardia recóndita. Cine experimental esloveno, programa comisariado por Matevž Jerman y Jerca Jerič junto a la Cinemateca de Eslovenia.

En las sesiones especiales figuran Las aventuras de un operador Lumière alrededor del mundo, con comentario en directo de Javier Rebollo a partir de filmaciones de Gabriel Veyre, y la recuperación de materiales inéditos de José Luis de Pablos en colaboración con el Archivo ECAM.

La programación de Documenta Madrid 2026 se articula en torno al concepto de 'Tomar el pulso'. / CEDIDA

La programación se ampliará con Documenta Pro, encuentro profesional organizado junto a Madrid Film Office, y con actividades formativas. Entre ellas destaca Instrucciones para soñar una película colectiva, taller del colectivo Espíritu Escalera orientado al trabajo con imágenes personales y archivos audiovisuales. También regresará Constelación Cineteca, programa que conecta el festival con otros espacios de Matadero Madrid.

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La identidad visual de la edición lleva la firma de Nicolás Combarro. El fotógrafo coruñés, cuya obra se mueve entre arquitectura, memoria e historia de los espacios, ha concebido una propuesta centrada en Matadero Madrid. Su trabajo dialoga además con Vial Matadero y resume bien el espíritu de esta edición: entender el cine como una forma de estar pegado a su tiempo.