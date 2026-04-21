Es oficial, el papa León XIV celebrará una gran vigilia en la Plaza de Lima como ya hizo Juan Pablo II hace 30 años

El comité organizador del viaje apostólico del papa León XIV a España ha confirmado la agenda del pontífice, situando Madrid como principal escenario de su visita. Así, entre el 6 y el 7 de junio, la capital acogerá varios actos, entre los cuales destacan dos grandes encuentros multitudinarios: una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y una Santa Misa en la Plaza de Cibeles.

La elección de estos lugares como sede de los actos oficiales del pontífice no es mera coincidencia, ya que se trata de dos de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Tanto es así, que hace ya 30 años, Juan Pablo II, en el que fuera su primer viaje apostólico a España, también eligió la Plaza de Lima para su "misa de las familias", una de las mayores concentraciones de la historia de España.

Primer viaje de Juan Pablo II a España / EFE

"El Papa de la familia"

Con una gran devoción mariana, Juan Pablo II estuvo siempre muy ligado a la protección de las familias. Llegando a ser conocido como "el Papa de la familia", el pontífice realizó numerosas misas dedicadas a esta entidad, destacando su papel como "iglesia doméstica" y cimiento de la sociedad. Usando el 'Familiaris Consortio', el documento del pontificado sobre la misión de la familia cristiana, el Papa defendió la familia como el lugar donde se vive y se enseña la fe.

Madrid, 2-11-1982.- Cerca de un millón de personas se concentran en las inmediaciones de la plaza de Lima, para asistir a la misa para las familias cristianas que oficiará el Papa Juan Pablo II / EFE

Así, frente a cerca de un millón de personas, el 2 de noviembre de 1982, Juan Pablo II se dirigió a las familias madrileñas y otros peregrinos desde la Plaza de Lima para enfatizar la dignidad del matrimonio y la misión de los padres de transmitir la fe. Ahora, 30 años más tarde, es posible que algunos de los hijos de estas familias cierren el círculo iniciado por sus padres, acudiendo a esta misma plaza a escuchar, esta vez, las palabras de León XIV.

Vigilia de jóvenes y adoración eucarística

En concreto, el sábado 6 de junio a las 20:00, coincidiendo con la llegada de León XIV a la capital, la Plaza de Lima acogerá una gran vigilia de oración dirigida especialmente a los jóvenes, quienes podrán participar de forma directa. El acto culminará con unas palabras del Papa y la celebración de una Adoración Eucarística.