Lo que el suelo de Madrid esconde: salen a la luz restos históricos en las obras de reforma de la Puerta de Alcalá

Las obras de reforma del entorno de la Puerta de Alcalá y del futuro bulevar que conectará el monumento con la fuente de Cibeles han sacado a la luz restos de las vías del antiguo tranvía de Madrid, además de parte del viejo adoquinado de la plaza de la Independencia, según han confirmado fuentes del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento.

El hallazgo se produjo el miércoles pasado, cuando la maquinaria levantaba el pavimento actual dentro de los trabajos previstos. Fue el dispositivo de control arqueológico de la obra el que comunicó el descubrimiento a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

El Consistorio está ahora a la espera de las indicaciones de este organismo autonómico. Mientras tanto, las obras continúan, aunque los restos encontrados no serán movidos hasta que Patrimonio determine cómo debe actuarse.

Archivo - Comienzo de las obras del bulevar en la calle Alcalá, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Historia del tranvía

La red electrificada de tranvías de Madrid comenzó a funcionar en 1898 y desapareció definitivamente en el verano de 1972. Hasta entonces, varias líneas pasaban por la Puerta de Alcalá y enlazaban el centro de la ciudad con puntos como Arturo Soria o Plaza de Castilla.

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La intervención municipal, con una inversión de 6,1 millones de euros, busca recuperar el trazado histórico de la calle de Alcalá y poner en valor la Puerta de Alcalá mediante un paseo central que mejore la perspectiva del monumento y facilite el tránsito peatonal en su entorno. El proyecto incluye también la ampliación de aceras, un carril bici segregado, nueva plantación de arbolado y la renovación del pavimento, el alumbrado y el mobiliario urbano.