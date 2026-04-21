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Nueva tienda deportiva en la capital: así es el Decathlon que abre este jueves en Arganzuela
El nuevo establecimiento estará ubicado en el Paseo de Santa María de la Cabeza y contará con una zona especializada en ciclismo
EP
Decathlon, la marca multideporte mundial, inaugurará en Madrid una nueva tienda este jueves, 23 de abril, a las 17:00 horas, situada en las proximidades de Madrid Río, uno de los enclaves de referencia para los amantes del deporte en la capital.
Concretamente, el nuevo establecimiento estará ubicado en el Paseo de Santa María de la Cabeza, 70. Además de su amplia propuesta multideporte, tanto física como digital, el establecimiento contará con una zona especializada en ciclismo.
Con motivo de la inauguración, la compañía ha preparado actividades y obsequios para quienes quieran ser parte de este estreno. Así, los 150 primeros clientes miembros que realicen una compra el día de la apertura se llevarán un obsequio especial. Habrá una salida de running organizada desde la propia tienda para descubrir los alrededores de Madrid Río, con la inscripción en activities.decathlon.es. Y se realizará un sorteo de 2 dorsales para la Carrera 7 Picos entre todos los clientes miembros de Decathlon que realicen una compra de artículos de ciclismo durante la semana de apertura, hasta agotar plazas.
Con más de 1.000 metros cuadrados íntegramente dedicados al deporte, entre las disciplinas más destacadas de la nueva tienda se encuentran el ciclismo, el running, la natación, el fútbol, el pádel, el fitness y la montaña. El horario habitual de apertura será de lunes a domingo, de 10:00 a 21:00 horas, incluyendo festivos.
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