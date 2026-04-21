Naturaleza, turismo rural y deporte: estos son los 13 rincones de la Sierra Norte que recorrerá la gran Marcha Cicloturista 'Pueblos con Vida'

La Sierra Norte de Madrid se convierte en el escenario de una nueva propuesta: pedalear entre paisajes naturales y descubrir pueblos llenos de encanto en la primera edición de la 'Marcha Cicloturista Pueblos con Vida'. Impulsada por la Comunidad de Madrid, esta iniciativa que combina deporte, turismo y naturaleza, se dará cita el próximo 7 de junio, y recorrerá los enclaves más destacados del norte de la región.

Con salida y llegada en Buitrago del Lozoya, los participantes podrán elegir entre dos recorridos adaptados a distintos niveles: uno más exigente, de 143 kilómetros y cuatro puertos de montaña, que atraviesa 13 localidades, y otro de 85 kilómetros que discurre por ocho municipios, igualmente destacados por su riqueza paisajística.

Recorrido de 143 kilómetros y 2.835 metros de desnivel

El recorrido más largo saldrá a las 8:00 horas desde Buitrago del Lozoya y discurrirá por las localidades de Gandullas, Madarcos, Montejo de la Sierra, El Cardoso de la Sierra, La Hiruela, Prádena del Rincón, Mangirón, Robledillo de la Jara, Puebla de la Sierra, Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente y Berzosa del Lozoya. Además, la ruta contará con un desnivel positivo de 2.835 metros, ya que coronará cuatro puertos de montaña: Campadales, La Hiruela, Alto de Matachines – La Fragüela y el Puerto de La Puebla.

Itinerario 'Gran Fondo' de la Marcha Cicloturista 'Pueblos con Vida' / Marcha Sierra Norte

Entre estos rincones, La Hiruela es probablemente el municipio más emblemático, por ser uno de los pueblos mejor conservados de la región con su arquitectura negra y piedra. Con lugares como el molino harinero o la Senda de los Oficios de la Vida, este municipio permite a quienes lo visitan viajar al pasado para entender la vida tradicional de la zona.

Campanario e iglesia de La Hiruela en la Sierra Norte de Madrid / Sierra Norte Madrid

También Puebla de la Sierra, uno de los pueblos más aislados y con más personalidad de la Comunidad de Madrid destaca en el itinerario gracias a su 'Valle de los Sueños', un museo al aire libre con esculturas integradas en el paisaje, que, en los últimos años se ha convertido en un pequeño referente artístico.

'Silla gigante de Meira', una de las obras de El Valle de los Sueños, en Puebla de la Sierra / Wikiloc

Por otro lado, el recorrido de 'Medio Fondo' saldrá a las 10:00 horas de Buitrago en dirección a Mangirón encontrando a los compañeros de la ruta larga a su paso por el kilómetro 65, desde donde se realizará la misma ruta. En total, la ruta más corta contará con 85 kilómetros, y 1543 metros de desnivel positivo.

Itinerario 'Medio Fondo' de la Marcha Cicloturista 'Pueblos con Vida' / Marcha Sierra Norte

Programa 'Pueblos con Vida'

Enmarcada en el programa 'Pueblos con Vida', que cuenta con un presupuesto de 155 millones de euros, la iniciativa, forma parte de los esfuerzos de la comunidad por impulsar la actividad económica y garantizar los servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Así Madrid, que continúa apostando por el deporte y el fomento de la vida de sus pueblos, cuenta actualmente con más de 150 clubes ciclistas y 3.000 licencias federativas, consolidándose como una región "privilegiada para el ciclismo".