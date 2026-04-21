SUCESOS
Un motorista de 46 años, herido grave tras chocar con un turismo en Villa de Vallecas
El accidente ocurrió sobre las 23:15 horas de este lunes en la calle San Jaime y la víctima fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón
Madrid
Un motorista de 46 años resultó herido de gravedad este lunes por la noche tras colisionar con un turismo en la calle San Jaime, en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, según informó Emergencias Madrid.
El accidente se produjo sobre las 23:15 horas. Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió varios traumatismos, entre ellos una fractura de omóplato y un trauma costal.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del SAMUR-Protección Civil, que atendieron y estabilizaron al herido antes de trasladarlo, con preaviso, al Hospital Gregorio Marañón.
La Policía Municipal de Madrid se encargó de realizar el atestado y colaboró en el traslado de la víctima.
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