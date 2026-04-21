SANIDAD
El Hospital La Paz organiza un maratón de donación de sangre ante la escasez de reservas en Madrid: fechas, horarios y dónde acudir
El Hospital Universitario La Paz acoge una nueva campaña especial de donación de sangre este martes y miércoles de 09.00 a 21.00 horas en su plaza central para reforzar las reservas tras la Semana Santa
El Hospital Universitario La Paz celebra este martes y miércoles un maratón de donación de sangre para reforzar las reservas en la Comunidad de Madrid y atender las necesidades de transfusión de los pacientes que lo necesitan.
La iniciativa, organizada junto al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, se desarrollará en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas en la plaza central del hospital. Se trata del XXII maratón de donación de sangre del centro, que este año se lleva a cabo bajo el lema ‘Sin sangre no hay vida’.
Esta campaña llega en un momento especialmente importante, ya que seis grupos sanguíneos se encuentran en nivel rojo y requieren donación urgente. En concreto, las reservas más bajas afectan a los grupos 0+, 0-, A+, A-, B- y AB-, después del descenso registrado durante las vacaciones de Semana Santa. Por su parte, los grupos AB+ y B+ están en nivel verde, aunque desde el sistema sanitario se insiste en la necesidad de donar de forma regular.
Los maratones de donación de sangre en hospitales públicos madrileños buscan animar a participar a las personas sanas que pasan por sus instalaciones, en un contexto en el que la demanda hospitalaria diaria ronda las 900 bolsas de sangre para cubrir la actividad asistencial en la región.
Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no acudir en ayunas y encontrarse en buen estado de salud.
Además de este maratón de donación de sangre en el Hospital La Paz, los ciudadanos pueden donar en otros hospitales, en puntos de donación de centros colaboradores y en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
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