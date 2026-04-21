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Madrid ya es la segunda mejor ciudad del mundo para recorrer a pie en 2026: esta es la única que la supera
La capital se sitúa como la segunda mejor ciudad del mundo para recorrer a pie en 2026, por delante de París, Londres y Barcelona
Madrid sigue ganando peso entre los grandes destinos urbanos del mundo. Y es que la capital ha escalado hasta el segundo puesto en la clasificación Best 100 Walking Cities 2026 de GuruWalk, una plataforma especializada en visitas a pie con guías locales. Tan solo hay una ciudad que supera a la capital, lo que refuerza la posición de Madrid como una de las ciudades más atractivas para descubrir caminando.
GuruWalk atribuye este resultado a varios factores: la accesibilidad del centro histórico, la riqueza cultural y gastronómica y la calidad de las experiencias guiadas disponibles en la ciudad. Lo más curioso es que el ascenso de Madrid cobra todavía más fuerza al compararlo con otras grandes capitales europeas. La ciudad se sitúa por delante de Ámsterdam, Oporto, Barcelona, Londres, Berlín y París, que aparecen por detrás en el listado de 2026. Por otro lado, solo Roma ha logrado posicionarse por delante de Madrid.
España, el país con más presencia en el ranking
Ahora, el buen resultado de Madrid no llega solo. España vuelve a ser el país con más presencia en el ranking, con 19 ciudades dentro del top 100 y cinco entre las 25 primeras. Junto a Madrid, también destacan Sevilla, que sube hasta el puesto 12, y Santiago de Compostela. En cambio, Barcelona pierde posiciones y cae hasta la octava plaza, mientras Toledo también retrocede respecto al año anterior.
Por detrás aparecen otras ciudades españolas bien situadas, como Málaga (26), Granada (27), Valencia (31) y A Coruña (46). De hecho, la ciudad gallega protagoniza una de las mayores subidas del ranking, con un ascenso de 40 puestos, mientras que Oviedo, Santiago de Compostela y Granada también mejoran de forma notable. Valladolid entra por primera vez en la clasificación y Gijón regresa tras quedarse fuera el año pasado.
Un ranking basado en viajeros reales y reseñas
Uno de los puntos fuertes de esta clasificación es que no se basa en opiniones editoriales, sino en el comportamiento real de los viajeros. GuruWalk explica que el ranking se ha elaborado con datos recogidos entre abril de 2025 y abril de 2026.
De las más de 800 ciudades donde la plataforma opera, se seleccionaron las 120 más elegidas por los viajeros como base del análisis, procesando más de 467.000 reseñas verificadas procedentes de 3.617 tours distintos, sobre cuántas personas eligieron recorrer cada ciudad a pie y cómo valoraron la experiencia.
La puntuación final combina ambas variables, volumen de viajeros (65%) y satisfacción (35%), partiendo de la premisa de que "la mejor señal de que una ciudad merece ser descubierta caminando es que miles de personas ya lo estén haciendo", concluye la plataforma.
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