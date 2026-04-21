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AJUSTE DE GASTO

Madrid llevará al próximo Pleno un plan económico para compensar el exceso de 57 millones de gasto en 2025

El Ayuntamiento llevará al Pleno un plan financiero para 2026 y 2027 tras incumplir la regla de gasto en la liquidación del año pasado. El PSOE critica que el documento introduce recortes para corregir “el desaguisado que ellos mismos han hecho”

Archivo- Inma Sanz y Engracia Hidalgo en la presentación de los Presupuestos para 2026.

Archivo- Inma Sanz y Engracia Hidalgo en la presentación de los Presupuestos para 2026. / Ayuntamiento de Madrid | Rafa Albarrán

Héctor González

Héctor González

Madrid

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida llevará al Pleno de la próxima semana un plan económico para compensar el incumplimiento de la regla de gasto en las cuentas municipales de 2025. La Junta de Gobierno dio luz verde al documento la semana pasada y ahora lo remitirá al hemiciclo para su aprobación definitiva, un trámite que se da por descontado dada la mayoría absoluta de los populares.

El Consistorio estaba obligado por la ley de estabilidad presupuestaria a reconducir la situación tras detectar un exceso de 56,9 millones de euros en la liquidación del año pasado. La ley de estabilidad presupuestaria fuerza a presentar un plan para reconducir la situación en el año en curso y el siguiente. No obstante, desde el equipo de Almeida lo presentan como un desvío puntual dentro de unas cuentas que siguen siendo "saneadas y sostenibles".

El plan subraya que, pese al exceso de gasto, la capital cerró 2025 con una capacidad de financiación de 337,7 millones de euros y con un remanente de tesorería de 559 millones. Es decir, hubo incumplimiento de la regla de gasto, sí, pero también superávit y liquidez. Según el mismo, el descuadre se debió a dos cuestiones de última hora: por un lado, el registro de 39,2 millones de euros en atrasos salariales del personal municipal derivados de la subida aprobada en diciembre; por otro, la devolución de ingresos de 18,4 millones de euros ligada al cumplimiento de una decisión de la Comisión Europea.

Asimismo, el documento también apunta un escenario de superávit en los dos ejercicios de validez del plan. Cibeles estima cerrar 2026 con un superávit de 137,8 millones de euros y 2027 con otro de 297 millones. A eso suma un mensaje de solvencia: asegura que seguirá cumpliendo los plazos de pago a proveedores y destaca que la deuda viva, medida en términos de protocolo de déficit excesivo, cerró 2025 en 1.560,7 millones, con una ratio del 24,81% sobre los ingresos corrientes, la más baja de los últimos 20 años según el propio texto.

A la vista de este diagnóstico, el documento sostiene que Madrid volverá a cumplir la regla de gasto tanto en 2026 como en 2027. Para este año calcula un gasto computable de 5.734,9 millones de euros frente a un límite de 5.735,6 millones. Para 2027 prevé 5.928,9 millones de gasto computable ante un tope de 5.929,9 millones. En ambos casos, el margen es estrecho, pero suficiente para que el Gobierno municipal pueda defender que la senda de cumplimiento está recuperada.

Para cumplir con estas previsiones, el plan del Gobierno municipal incluye una serie de medidas de contención de gasto. La más relevante es el ahorro previsto por el traslado de varios servicios públicos al antiguo mercado de frutas y verduras de Legazpi, una operación con la que el Ayuntamiento calcula dejar de gastar 14,6 millones de euros anuales en alquileres desde 2027. La otra gran palanca financiera es la retención de créditos liberados por bajas de adjudicación, modificaciones contractuales o ajustes de anualidades, con un impacto estimado de 8,3 millones al año en 2026 y 2027.

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Ni las explicaciones ni el plan han convencido a la oposición. En un audio remitido a los medios, la portavoz económica del PSOE, Enma López, ha recordado que su grupo ya había advertido de que el incumplimiento de la regla de gasto tendría “consecuencias para los madrileños y madrileñas” y desembocaría en un plan de ajuste y en la supervisión del Ministerio de Hacienda durante los dos próximos años. Según la edil socialista, el Consistorio ha sacado adelante “por la puerta de atrás” un documento que introduce recortes para corregir “el desaguisado que ellos mismos han hecho”, en lo que ha definido como “una nueva chapuza de Almeida".

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